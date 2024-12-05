RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
19:29, 5 декабря 2024

Демонстранты перекрыли проспект Руставели в Тбилиси

Акция протеста на проспекте Руставели в Тбилиси. 5 декабря 2024 г. Скриншот видео Телеграм канал https://t.me/Tbilisi_life

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сторонники евроинтеграции восьмой день подряд вышли на акцию протеста в Тбилиси. Полиция стянута на боковые улицы у парламента Грузии.

Как писал "Кавказский узел", в Грузии с 28 ноября проходят акции протеста против приостановки переговоров о членстве страны в Евросоюзе. Силовики проводят жесткие разгоны протестующих, применяя слезоточивый газ и водометы. 4 декабря стало известно, что после обысков в офисах оппозиционных партий задержаны семь подозреваемых в организации и участии в групповом насилии. При обысках изъяты пиротехника и коктейли Молотова.Сегодня ночью на месте акции протеста около парламента в Тбилиси между протестующими и силовиками произошла стычка, в результате которой задержано семь человек.  Большая часть задержанных в ходе протестов в Грузии, которых посетили представители омбудсмена, заявила о применении чрезмерной силы при задержаниях. Адвокаты задержанных рассказали, что их подзащитные подверглись избиениям и в изоляторах.

На проспекте Руставели вновь собрались протестующие, перекрыв движение на главной улице столицы.

Полиция сконцентрирована в прилегающих к зданию парламента дорогах — на улицах Читадзе и Чичинадзе, сообщило сегодня агентство "Интерпрессньюс".

Материалы о парламентских выборах и последовавших за выборами протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
13:41, 5 декабря 2024
Житель Северной Осетии повторно оштрафован за дискредитацию армии
12:55, 5 декабря 2024
Житель Ингушетии получил 11 лет за финансирование ИГ*
12:38, 5 декабря 2024
МВД Грузии сообщило о 15 уголовных делах против участников протестов
11:32, 5 декабря 2024
Офицер из Дагестана убит в военной операции
08:43, 5 декабря 2024
1
 Один из руководителей спецназа МВД Грузии подал в отставку
03:55, 5 декабря 2024
1
 Пашинян задался целью лишить Агазаряна мандата
Все события дня
Новости
Акция в поддержку Каримова. 5 декабря 2024 г. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=mTL-UYpAdEc
05 декабря 2024, 17:00
Meydan.Tv: грузинские силовики избили и унизили задержанного азербайджанца
Полиция на улицах Тбилиси во время акции протеста. 4 декабря 2024 г. Фото Телеграм канал Tbilisi Life
05 декабря 2024, 16:19
Омбудсмен насчитал 188 случаев жестокого обращения с задержанными на протестах в Грузии
Акция протеста. Тбилиси, 4 декабря 2024 г. Фото Беслана Кмузова для "Кавказского узла"
05 декабря 2024, 12:38
МВД Грузии сообщило о 15 уголовных делах против участников протестов
Флаги Германии и Грузии. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Photoshop
05 декабря 2024, 10:39
Германия приостановила выдачу кредитов Грузии
Ираклий Шаишмелашвили и скрин поста его заявления об отставке, стоп-кадр видео "Мтавари архи"
05 декабря 2024, 08:43
Один из руководителей спецназа МВД Грузии подал в отставку
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
23 сентября 2024, 12:52
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
19 августа 2024, 18:07
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
19 июня 2024, 14:48
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
10:29, 5 декабря 2024
Ветер с Апшерона
4
Политологический урок нудящим
Фото
17:57, 4 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
45
Стала Россия рациональнее к Ю. Кавказу? Имхо, да!
Фото
08:40, 4 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
34
Ложь по отставке Гарибашвили и возможностям Зурабишвили. Позор со школами
Все блоги
Справочник
Протестующие у парламента Грузии. Скриншот фото из Facebook* Publika.ge от 02.12.24, https://www.facebook.com/photo/?fbid=1313595470040000&set=pcb.1313596083373272 Отставки несогласных: протест грузинских чиновников

Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

Здание парламента Грузии, где 14 декабря 2024 года пройдет голосование по выборам президента. Фото https://www.newsgeorgia.ge Главное о выборах президента Грузии-2024

Блогеры
Фото
17:17, 5 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
14
Власти Грузии о запугиваниях полицейских - "либеральными фашистами": мы будем действовать
Фото
14:33, 5 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
21
Миф об искренних молодых людях, совершающих насилие в Тбилиси, разрушен: премьер Кобахидзе
Фото
10:29, 5 декабря 2024
Ветер с Апшерона
4
Политологический урок нудящим
Фото
17:57, 4 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
45
Стала Россия рациональнее к Ю. Кавказу? Имхо, да!
Фото
12:57, 4 декабря 2024
Южная Осетия какая она есть, была и могла бы быть
Профилактика предновогодняя, пиротехническая
Аналитика
08 ноября 2024, 11:35
В октябре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе погибли 4 человека
Предвыборный билборд с критикой грузинской оппозиции на улице в Кутаиси. Фото Беслана Кмузова для "Кавказского узла".
05 ноября 2024, 18:49
Оге Боркгревинг: тайна и свобода выборов в Грузии скомпрометированы
Темы дня
Полиция на улицах Тбилиси во время акции протеста. 4 декабря 2024 г. Фото Телеграм канал Tbilisi Life
05 декабря 2024, 16:19
Омбудсмен насчитал 188 случаев жестокого обращения с задержанными на протестах в Грузии

Церковь Святого Вознесения в Бердзоре (слева) и строящаяся на ее месте мечеть. Фото: Общество Русско-Арцахской дружбы
05 декабря 2024, 13:14
Карабахские активисты потребовали реакции ЮНЕСКО на уничтожение культурного наследия

Олег Шеин. Фото: https://astrakhan.er.ru/activity/news/oleg-shein-proigral-sud
05 декабря 2024, 10:24
Шеин* лишен депутатского мандата

Никол Пашинян. Скриншот видео от 4 декабря 2024 года. Телеграм-канал https://t.me/Nikol_Pashinyan_PM
04 декабря 2024, 17:14
Пашинян исключил возвращение Армении в ОДКБ

Разгон протестующих в Тбилиси: петарды против водометов
Разгон протестующих в Тбилиси: петарды против водометов
Джейрах: как добраться и на что посмотреть
Джейрах: как добраться и на что посмотреть
Абхазия: как Бжания объясняет свои попытки удержать власть
Абхазия: как Бжания объясняет свои попытки удержать власть
Тбилиси: наблюдатели требуют повторных выборов
Тбилиси: наблюдатели требуют повторных выборов
Ереван: Тунберг протестует против COP29
Ереван: Тунберг протестует против COP29
Протестующие взяли в осаду парламент Абхазии
Протестующие взяли в осаду парламент Абхазии
Показать больше