Демонстранты перекрыли проспект Руставели в Тбилиси

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Сторонники евроинтеграции восьмой день подряд вышли на акцию протеста в Тбилиси. Полиция стянута на боковые улицы у парламента Грузии.

Как писал "Кавказский узел", в Грузии с 28 ноября проходят акции протеста против приостановки переговоров о членстве страны в Евросоюзе. Силовики проводят жесткие разгоны протестующих, применяя слезоточивый газ и водометы. 4 декабря стало известно, что после обысков в офисах оппозиционных партий задержаны семь подозреваемых в организации и участии в групповом насилии. При обысках изъяты пиротехника и коктейли Молотова.Сегодня ночью на месте акции протеста около парламента в Тбилиси между протестующими и силовиками произошла стычка, в результате которой задержано семь человек. Большая часть задержанных в ходе протестов в Грузии, которых посетили представители омбудсмена, заявила о применении чрезмерной силы при задержаниях. Адвокаты задержанных рассказали, что их подзащитные подверглись избиениям и в изоляторах.

На проспекте Руставели вновь собрались протестующие, перекрыв движение на главной улице столицы.

Полиция сконцентрирована в прилегающих к зданию парламента дорогах — на улицах Читадзе и Чичинадзе, сообщило сегодня агентство "Интерпрессньюс".

Материалы о парламентских выборах и последовавших за выборами протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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