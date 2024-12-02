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13:30, 2 декабря 2024

Оппозиционер Зураб Джапаридзе освобожден в Тбилиси

Зураб Джапаридзе. Фото: Новости Грузии https://www.newsgeorgia.ge/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Один из лидеров «Коалиции за перемены» Зураб Джапаридзе, задержанный сегодня, вышел на свободу.

Как сообщал "Кавказский узел", сторонники евроинтеграции проводят акции протеста в Тбилиси, Батуми, Зугдиди и Кутаиси после заявления премьер-министра Грузии о приостановке переговоров по евроинтеграции. Сегодня в Тбилиси силовики жестко разогнали протестующих около станции метро "Руставели" и около парка Ваке, а также применили силу по отношению к освещавшим протесты журналистам. Задержаны несколько человек, в том числе лидер оппозиционной "Коалиции перемен" Зураб Джапаридзе.

Один из лидеров «Коалиции за перемены» Зураб Гирчи Джапаридзе, задержанный на рассвете на проспекте Чавчавадзе, освобожден, сообщило издание "Новости Грузии".

"Я – на свободе ", - написал в социальной сети сам Джапаридзе в 12.57 мск.

По информации адвоката политика Вахо Барамашвили, "с целью задержания спецназ преследовал Зураба Джапаридзе полтора километра", пишет издание Tbilisi life.

Грузия до 2028 года отказывается от переговоров по вступлению в Евросоюз, заявил 28 ноября премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Европарламент 28 ноября принял резолюцию, в которой отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". Общее число задержанных на протестах в Грузии к утру 2 декабря достигло 224.

Кавказским узлом" подготовлены справки "Парламентские выборы в Грузии" и "Программы ведущих оппозиционных партий Грузии". Материалы о парламентских выборах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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Автор: "Кавказский узел"

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Парламент Грузии. Фото: https://www.interpressnews.ge https://ru.wikipedia.org/ Парламентские выборы в Грузии

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