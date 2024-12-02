Оппозиционер Зураб Джапаридзе освобожден в Тбилиси

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Один из лидеров «Коалиции за перемены» Зураб Джапаридзе, задержанный сегодня, вышел на свободу.

Как сообщал "Кавказский узел", сторонники евроинтеграции проводят акции протеста в Тбилиси, Батуми, Зугдиди и Кутаиси после заявления премьер-министра Грузии о приостановке переговоров по евроинтеграции. Сегодня в Тбилиси силовики жестко разогнали протестующих около станции метро "Руставели" и около парка Ваке, а также применили силу по отношению к освещавшим протесты журналистам. Задержаны несколько человек, в том числе лидер оппозиционной "Коалиции перемен" Зураб Джапаридзе.

Один из лидеров «Коалиции за перемены» Зураб Гирчи Джапаридзе, задержанный на рассвете на проспекте Чавчавадзе, освобожден, сообщило издание "Новости Грузии".

"Я – на свободе ", - написал в социальной сети сам Джапаридзе в 12.57 мск.

По информации адвоката политика Вахо Барамашвили, "с целью задержания спецназ преследовал Зураба Джапаридзе полтора километра", пишет издание Tbilisi life.

Грузия до 2028 года отказывается от переговоров по вступлению в Евросоюз, заявил 28 ноября премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Европарламент 28 ноября принял резолюцию, в которой отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". Общее число задержанных на протестах в Грузии к утру 2 декабря достигло 224.

Кавказским узлом" подготовлены справки "Парламентские выборы в Грузии" и "Программы ведущих оппозиционных партий Грузии". Материалы о парламентских выборах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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