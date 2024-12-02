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04:39, 2 декабря 2024

Адвокат заявил о давлении на подсудимого по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На одного из подсудимых по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы, по словам его адвоката, оказывалось давление, несмотря на то, что на момент задержания он был несовершеннолетним.

Как писал "Кавказский узел", в суды Краснодарского и Ставропольского краев были направлены 27 уголовных дел о беспорядках в Махачкале. 25 октября прокуратура отчиталась, что семь дел рассматривают суды на Ставрополье, еще два дела - суды Краснодарского края, а трое организаторов беспорядков находятся в федеральном розыске.

На одного из обвиняемых в участии в беспорядках в аэропорту "Уйташ" после ареста оказывалось давление, хотя на тот момент был несовершеннолетним, рассказал 1 декабря корреспонденту "Кавказского узла" его адвокат Бийсолтан Капаров.

«Это парень по фамилии Эльмурзиев. Ему 18 исполнилось только недавно. Работал в мебельном цехе – красил мебель. В аэропорт он, по его словам, пришел, потому что услышал, что там будет митинг, и пришел посмотреть. что происходит. Когда его после этого задержали, то пытались заставить говорить, что он якобы кидал камни», - заявил он.

Сейчас Эльмурзиева судят в составе группы других людей в Георгиевском городском суде. При этом, по словам адвоката, ни один из допрошенных к настоящему моменту свидетелей не опознал его подзащитного и не указал, что он делал что-то противоправное. «Сам мой подзащитный вину не признает», - подчеркнул Капаров.

Следующее заседание суда пройдет 4 декабря.

Напомним, 23 августа Армавирский горсуд приговорил пятерых подсудимых (Анварбека Атаева, Ислама Ибрагимова, Магомеда Омарасхабова, Рабадана Раджабова и Салика Рамазанова) к лишению свободы на сроки от шести лет и четырех месяцев до девяти лет. Суд вынес жесткий приговор, не имея доказательств участия подсудимых в беспорядках в аэропорту Махачкалы, заявили адвокаты и родные осужденных. Апелляционная инстанция оставила в силе приговор.

29 октября 2023 года в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. В беспорядках пострадало более 20 человек, в том числе девять полицейских. 1200 человек были привлечены к административной ответственности.

Что произошло в аэропорту Уйташ и как идет следствие, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Дело о погроме в аэропорту Махачкалы".

С 26 по 29 октября 2023 года массовые антисемитские акции прошли в трех республиках Северного Кавказа - Дагестане, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, говорится в справке "Кавказского узла" "Антисемитские акции Северного Кавказа: как это было". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Волна антисемитских акций на Северном Кавказе".

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Автор: Александр Степанов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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