RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
18:42, 1 декабря 2024

Участники протестов перекрыли проспект около парламента Грузии

Протестующие в Тбилиси. 1 декабря 2024 года. Фото: "ИнтерпрессНьюс" https://www.interpressnews.ge/ru/article/164851-grazhdane-sobiraiutsia-u-parlamenta-na-aktsiiu-protesta-prospekt-rustaveli-perekryt

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сторонники евроинтеграции Грузии перекрыли движение по проспекту Руставели около здания парламента. Адвокаты задержанных потребовали расследовать действия силовиков при разгоне протестов.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 1 декабря силовики применили водомет и слезоточивый газ для разгона протестующих. По данным МВД, были задержаны 50 человек. В больницы были доставлены 44 человека - 27 участников акций протеста, один журналист и 16 полицейских. Премьер-министр сегодня похвалил силовиков, которые разгоняли протестующих.

28 ноября Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста. Сторонники евроинтеграции объявили о создании комитета сопротивления во главе с президентом Саломе Зурабишвили.

Протестующие вновь пришли к зданию парламента

Протестующие провели в Тбилиси шествие от проспекта Чавчавадзе к зданию парламента. Они держат флаги Грузии и Евросоюза, а также баннеры. Из-за акции перекрыто автомобильное движение по проспекту. На территории мобилизована полиция, сообщает "ИнтерпрессНьюс".

Из Западной Грузии в Тбилиси направилась колонна из десятков машин с желающими участвовать в акциях протеста против решения о приостановке переговоров о членстве в ЕС, информирует JAMnews.

Издание опубликовало видеоролик, снятый из автомобиля в составе этой колонны. На кадрах видны несколько движущихся по трассе машин. Их водители сигналят, а пассажиры держат флаги Грузии и Евросоюза.

Активисты и оппозиционеры ранее заявили, что силовики безосновательно применяют против протестующих спецсредства и чрезмерную силу. 29 ноября Минздрав сообщил о 33 пострадавших в ходе протестов. По данным МВД, 29 ноября и в ночь на 30 ноября были задержаны 107 человек, ранения получили 10 полицейских.

Адвокаты задержанных потребовали расследовать действия силовиков

Люди, задержанные на акциях протеста, доставлены в изоляторы Тбилиси, Марнеули, Сагареджо, Гурджаани, Сигнахи, Мцхети и Душети, а задержанные в Батуми - в изоляторы Батуми и Озургети, сообщила сегодня на своем сайте НПО "Центр социальной солидарности", публикацию которой перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Многих задержанных силовики держали в машинах и автобусах всю ночь, а некоторых и днем, при этом полиция не допускала к ним адвокатов,  рассказал сегодня корреспонденту "Кавказского узла" юрист "Центра социальной солидарности" Гурам Имнадзе.

Некоторых задержанных пришлось перевести в медицинские учреждения

"В ряде случаев задержанных переводили в медицинские учреждения только по настоянию адвокатов. Учитывая тяжесть полученных травм, некоторых задержанных пришлось перевести в медицинские учреждения. (У большинства задержанных есть травмы, полученные ими до или во время ареста.) При переводе задержанных в медицинские учреждения выяснилось, что вход пациентов организован таким образом, как будто они пришли в клинику самостоятельно, а не были привезены сотрудниками правоохранительных органов. Это приводит к тому, что учреждение взимает с задержанных деньги за медицинские услуги вместо того, чтобы государство покрыло расходы на предоставленное им лечение", - рассказал юрист.

Имнадзе подчеркнул, что задержанные сообщают на жестокое обращение со стороны сотрудников полиции. "С согласия задержанных адвокаты уже обратились в Специальную следственную службу", - сообщил Гурам Имнадзе.

Напомним, 30 ноября Специальная следственная служба отчиталась о начале расследования фактов применения насилия к протестующим и журналистам. Дело возбуждено по уголовной статье о превышении служебных полномочий с использованием насилия или оружия, что предусматривает до восьми лет лишения свободы. Следователи изучают видеокадры разгона протестов, опрашивают задержанных, проводят экспертизы пострадавших, а также затребовали документацию из медучреждений.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за выборами протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Галина Готуа

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
20:01, 1 декабря 2024
Военнослужащий из Урюпинска убит на Украине
17:43, 1 декабря 2024
Боец из Володарского района убит в военной операции
12:37, 1 декабря 2024
Контрактник из Волгоградской области убит в зоне СВО
09:47, 1 декабря 2024
Сержант из Ростовской области убит на Украине
08:53, 1 декабря 2024
2
 Военнослужащий осужден в Чечне за уклонение от службы
01:22, 1 декабря 2024
Чиновники разных уровней выразили несогласие с приостановкой евроинтеграции Грузии
Все события дня
Новости
Участники шествия в Кобулети. 1 декабря 2024 года. Кадр видео из телеграм-канала "Кобулети live" https://t.me/kobuletige/14420
01 декабря 2024, 19:32
Жители городов Грузии провели шествия с требованием евроинтеграции
Машины скорой помощи в Тбилиси. Фото: "ИнтерпрессНьюс" https://www.interpressnews.ge/ru/article/164844-minzdrav-30-noiabria-s-aktsii-prokhodivshei-na-prospekte-rustaveli-v-meditsinskie-uchrezhdeniia-byli-dostavleny-44-cheloveka-iz-nikh-27-uchastniki-aktsii-1-predstavitel-smi-i-16-predstaviteli-mvd
01 декабря 2024, 16:56
44 человека доставлены в больницы с акций протеста в Тбилиси
Силовики в центре Тбилиси. Фото: "ИнтерпрессНьюс" https://www.interpressnews.ge/ru/article/164830-na-peresechenii-ploshchadi-respubliki-i-metro-rustaveli-razmeshchen-spetsnaz
01 декабря 2024, 14:01
Полиция насчитала 50 задержанных на ночной акции протеста в Тбилиси
Пробка на Верхнем Ларсе, фото: пресс-служба МЧС России.
01 декабря 2024, 10:42
Пробка из более 3200 автомобилей образовалась на "Верхнем Ларсе"
Участники акции протеста в Тбилиси. Скриншот публикации https://t.me/NGnewsgeorgia/20385
01 декабря 2024, 07:59
Протестующие в Тбилиси заблокировали дорогу
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
23 сентября 2024, 12:52
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
19 августа 2024, 18:07
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
19 июня 2024, 14:48
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
13:23, 1 декабря 2024
Ветер с Апшерона
6
"Мечта" не победила, президент не проиграла
Фото
10:29, 1 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
40
Как быть с иностранцами (россиянами), задержанными на акциях протеста в Тбилиси? Гнать из страны!
Фото
08:38, 29 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
51
"Друзья" провоцируют майдан в Тбилиси? Власти Грузии в курсе, иллюзий больше нет
Все блоги
Справочник
Здание парламента Грузии, где 14 декабря 2024 года пройдет голосование по выборам президента. Фото https://www.newsgeorgia.ge Главное о выборах президента Грузии-2024

Парламент Грузии. Фото: https://www.interpressnews.ge https://ru.wikipedia.org/ Парламентские выборы в Грузии

Чеченский боевик с самодельным оружием в руках во время штурма Грозного,Январь 1995. Фото: Михаил Евстафьев. Wikimedia Commons. Ноябрьский штурм Грозного (1994)

Блогеры
Фото
13:23, 1 декабря 2024
Ветер с Апшерона
6
"Мечта" не победила, президент не проиграла
Фото
10:29, 1 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
40
Как быть с иностранцами (россиянами), задержанными на акциях протеста в Тбилиси? Гнать из страны!
Фото
09:02, 1 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
11
Стратегического партнёрства США и Грузии при Байдене и Блинкене, не было изначально!
Фото
09:46, 30 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
73
В Тбилиси все по кругу. Сказки про армянский западный плацдарм, вместо грузинского, на Ю. Кавказе?
Фото
08:38, 29 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
51
"Друзья" провоцируют майдан в Тбилиси? Власти Грузии в курсе, иллюзий больше нет
Аналитика
08 ноября 2024, 11:35
В октябре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе погибли 4 человека
Предвыборный билборд с критикой грузинской оппозиции на улице в Кутаиси. Фото Беслана Кмузова для "Кавказского узла".
05 ноября 2024, 18:49
Оге Боркгревинг: тайна и свобода выборов в Грузии скомпрометированы
Темы дня
Беспорядки в аэропорту Уйташ. Махачкала, октябрь 2023 г. Кадр видео YouTube-канала "Новости Казахстана" https://www.youtube.com/watch?v=Mys3gWpYMUc
01 декабря 2024, 14:58
Двое подсудимых по делу о беспорядках в Махачкале заявили о невиновности

Силовики в центре Тбилиси. Фото: "ИнтерпрессНьюс" https://www.interpressnews.ge/ru/article/164830-na-peresechenii-ploshchadi-respubliki-i-metro-rustaveli-razmeshchen-spetsnaz
01 декабря 2024, 14:01
Полиция насчитала 50 задержанных на ночной акции протеста в Тбилиси

Беженцы из Нагорного Карабаха. Фото Алвард Григорян для "Кавказского узла"
30 ноября 2024, 18:43
Карабахские активисты отменили протестный митинг после переговоров с властями

Силовики на площади Свободы в Тбилиси. 28 ноября 2024 года. Кадр видео Tbilisi life https://t.me/Tbilisi_life/32045
30 ноября 2024, 15:56
Следователи проверяют законность разгона митинга в Тбилиси

Джейрах: как добраться и на что посмотреть
Джейрах: как добраться и на что посмотреть
Абхазия: как Бжания объясняет свои попытки удержать власть
Абхазия: как Бжания объясняет свои попытки удержать власть
Тбилиси: наблюдатели требуют повторных выборов
Тбилиси: наблюдатели требуют повторных выборов
Ереван: Тунберг протестует против COP29
Ереван: Тунберг протестует против COP29
Протестующие взяли в осаду парламент Абхазии
Протестующие взяли в осаду парламент Абхазии
Протесты в Абхазии: перекрытие мостов и массовые драки
Протесты в Абхазии: перекрытие мостов и массовые драки
Показать больше