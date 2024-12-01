Участники протестов перекрыли проспект около парламента Грузии

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Сторонники евроинтеграции Грузии перекрыли движение по проспекту Руставели около здания парламента. Адвокаты задержанных потребовали расследовать действия силовиков при разгоне протестов.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 1 декабря силовики применили водомет и слезоточивый газ для разгона протестующих. По данным МВД, были задержаны 50 человек. В больницы были доставлены 44 человека - 27 участников акций протеста, один журналист и 16 полицейских. Премьер-министр сегодня похвалил силовиков, которые разгоняли протестующих.

28 ноября Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста. Сторонники евроинтеграции объявили о создании комитета сопротивления во главе с президентом Саломе Зурабишвили.

Протестующие вновь пришли к зданию парламента

Протестующие провели в Тбилиси шествие от проспекта Чавчавадзе к зданию парламента. Они держат флаги Грузии и Евросоюза, а также баннеры. Из-за акции перекрыто автомобильное движение по проспекту. На территории мобилизована полиция, сообщает "ИнтерпрессНьюс".

Из Западной Грузии в Тбилиси направилась колонна из десятков машин с желающими участвовать в акциях протеста против решения о приостановке переговоров о членстве в ЕС, информирует JAMnews.

Издание опубликовало видеоролик, снятый из автомобиля в составе этой колонны. На кадрах видны несколько движущихся по трассе машин. Их водители сигналят, а пассажиры держат флаги Грузии и Евросоюза.

Активисты и оппозиционеры ранее заявили, что силовики безосновательно применяют против протестующих спецсредства и чрезмерную силу. 29 ноября Минздрав сообщил о 33 пострадавших в ходе протестов. По данным МВД, 29 ноября и в ночь на 30 ноября были задержаны 107 человек, ранения получили 10 полицейских.

Адвокаты задержанных потребовали расследовать действия силовиков

Люди, задержанные на акциях протеста, доставлены в изоляторы Тбилиси, Марнеули, Сагареджо, Гурджаани, Сигнахи, Мцхети и Душети, а задержанные в Батуми - в изоляторы Батуми и Озургети, сообщила сегодня на своем сайте НПО "Центр социальной солидарности", публикацию которой перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Многих задержанных силовики держали в машинах и автобусах всю ночь, а некоторых и днем, при этом полиция не допускала к ним адвокатов, рассказал сегодня корреспонденту "Кавказского узла" юрист "Центра социальной солидарности" Гурам Имнадзе.

Некоторых задержанных пришлось перевести в медицинские учреждения

"В ряде случаев задержанных переводили в медицинские учреждения только по настоянию адвокатов. Учитывая тяжесть полученных травм, некоторых задержанных пришлось перевести в медицинские учреждения. (У большинства задержанных есть травмы, полученные ими до или во время ареста.) При переводе задержанных в медицинские учреждения выяснилось, что вход пациентов организован таким образом, как будто они пришли в клинику самостоятельно, а не были привезены сотрудниками правоохранительных органов. Это приводит к тому, что учреждение взимает с задержанных деньги за медицинские услуги вместо того, чтобы государство покрыло расходы на предоставленное им лечение", - рассказал юрист.

Имнадзе подчеркнул, что задержанные сообщают на жестокое обращение со стороны сотрудников полиции. "С согласия задержанных адвокаты уже обратились в Специальную следственную службу", - сообщил Гурам Имнадзе.

Напомним, 30 ноября Специальная следственная служба отчиталась о начале расследования фактов применения насилия к протестующим и журналистам. Дело возбуждено по уголовной статье о превышении служебных полномочий с использованием насилия или оружия, что предусматривает до восьми лет лишения свободы. Следователи изучают видеокадры разгона протестов, опрашивают задержанных, проводят экспертизы пострадавших, а также затребовали документацию из медучреждений.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за выборами протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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