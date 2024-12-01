Протестующие в Тбилиси заблокировали дорогу

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Участники акции протеста в Тбилиси заблокировали перекресток около Тбилисского госуниверситета после того, как силовики оттеснили их с проспекта Руставели.

Как информировал "Кавказский узел", сегодня рано утром силовики начали разгон акции протеста на проспекте Руставели в Тбилиси.

После того, как силовики в Тбилиси оттеснили демонстрантов с проспекта Руставели, протестующие дошли до Тбилисского государственного университета и заблокировали перекресток около него. В результате оказалось парализовано движение транспорта на дороге, передал сегодня телеграм-канал Tbilisi life.

Напомним, 30 ноября силовики задержали на акциях протеста в Грузии 115 человек, еще восемь человек были задержаны в Батуми. Минувшей ночью полиция применила слезоточивый газ против протестующих в Тбилиси, некоторым потребовалась медицинская помощь.

В Грузии массовые акции протеста начались после того, как власти 28 ноября заявили о приостановке переговоров по евроинтеграции. Европарламент 28 ноября принял резолюцию, в которой отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты".

Кавказским узлом" подготовлены справки "Парламентские выборы в Грузии" и "Программы ведущих оппозиционных партий Грузии". Материалы о парламентских выборах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.