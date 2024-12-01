Силовики в Тбилиси начали разгон протестующих на проспекте Руставели

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Полицейские приступили к разгону демонстрантов на проспекте Руставели в Тбилиси, задержано несколько участников акции протеста.

Как информировал "Кавказский узел", 30 ноября силовики задержали на акциях протеста в Грузии 115 человек, еще восемь человек задержаны в Батуми. Минувшей ночью полиция применила слезоточивый газ против протестующих в Тбилиси, некоторым потребовалась медицинская помощь.

Полицейские приступили к разгону протестующих на проспекте Руставели в Тбилиси после того, как те отказались исполнять их требование разойтись. На место акции протеста стянуты спецназ и спецтехника для разгона протестующих, в том числе водометы, передал сегодня телеграм-канал Tbilisi life.

Под натиском силовиков протестующие отступили к началу проспекта Руставели на площадь Республики, их там встретили другие группы силовиков. Несколько демонстрантов задержано, сказано в другой публикации.

Напомним, сторонники евроинтеграции вышли на акции протеста в Тбилиси, Батуми, Зугдиди и Кутаиси после заявления премьер-министра Грузии о приостановке переговоров по евроинтеграции. Протестующие перекрыли ряд улиц.

Грузия до 2028 года отказывается от переговоров по вступлению в Евросоюз, заявил 28 ноября премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Европарламент 28 ноября принял резолюцию, в которой отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты".

Кавказским узлом" подготовлены справки "Парламентские выборы в Грузии" и "Программы ведущих оппозиционных партий Грузии". Материалы о парламентских выборах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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