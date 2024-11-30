Активисты в Тбилиси выступили против политики государственного телеканала

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Участники акции протеста в Тбилиси призвали руководство "Общественного вещателя Грузии" отказаться от трансляции только провластной точки зрения.

Как писал "Кавказский узел", активисты и оппозиционеры заявили, что силовики в Тбилиси безосновательно применяют против протестующих спецсредства и чрезмерную силу. 29 ноября Минздрав сообщил о 33 пострадавших в ходе протестов. Сегодня утром силовики вновь разогнали протестующих. По данным МВД, 29 ноября в ночь на 30 ноября силовиками были задержаны 107 человек, ранения получили 10 полицейских.

Члены общественных движений и рядовые жители Грузии вышли на акцию протеста у здания "Общественного вещателя Грузии". Они заявили, что телеканал, который финансируется за счет налогоплательщиков, используется властями как один из механизмов пропаганды, сообщает "ИнтерпрессНьюс".

"Мы видим, какой пропагандой СМИ борются с обществом, и во главе всего этого стоит "Общественный вещатель Грузии". Мы считаем, что вещатель не имеет право принимать участие в этой пропаганде. Телеканал должен полностью освещать события в стране, как это делают другие телеканалы. Также вещатель обязан выделять общественным группам пространство для дебатов", - приводит агентство сказанные на акции слова лидера движения "Даитове" Ильи Глонти.

Напомним, 28 ноября Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста. Сторонники евроинтеграции объявили о создании комитета сопротивления во главе с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.

"Кавказским узлом" подготовлены справки "Парламентские выборы в Грузии" и "Программы ведущих оппозиционных партий Грузии". Материалы о парламентских выборах и последовавших за выборами протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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