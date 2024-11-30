Карабахские активисты отменили протестный митинг после переговоров с властями

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Представители властей Армении согласились обсудить требования беженцев, после чего карабахские активисты отменили протестный митинг. Некоторые переселенцы из Карабаха остались недовольны этим решением.

Как писал "Кавказский узел", для карабахских беженцев в Армении действует программа "40+10", по которой 40 тысяч драмов (около 103 долларов) выделяется каждому беженцу для аренды жилья и 10 тысяч (около 25,8 доллара) - для коммунальных выплат. С апреля 2025 года эта программа не будет распространяться на людей трудоспособного возраста, получить деньги по ней смогут лишь дети до 18 лет, люди с ограниченными возможностями и пенсионеры. Также с 2025 года будет прекращена соцвыплата тем беженцам, которые получали лишь 10 тысяч драмов на коммунальные услуги. Карабахские беженцы заявили, что после сворачивания социальных программ им не будет хватать денег даже на аренду жилья.

19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия и взял под контроль территорию Нагорного Карабаха, после чего начался массовый исход армянского населения. К 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха, а к сентябрю 2024 года в регионе осталось только 14 армян. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах" (Арцах – армянское название Нагорного Карабаха).

Проведение митинга беженцев было запланировано сегодня в Ереване. Акция отменена потому, что члены правительства Армении после обсуждения основных проблем беженцев и возможных вариантов их решения согласились рассмотреть предложения активистов, сообщила общественный деятель, беженка из Гадрутского района Лиана Петросян.

Мы потребовали пересмотреть условия жилищной программы

«В частности, мы потребовали пересмотреть условия жилищной программы, в особенности вопрос обязательного гражданства Армении и размер предоставленной суммы. Также пересмотреть недавно утвержденную на 2025 год программу социальной поддержки, уделить внимание вопросу занятости», - написала на своей странице в Facebook* Петросян, публикацию которой перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Она добавила, что правительство Армении согласилось "рассмотреть и обсудить" предложения активистов. "Если запланированные обсуждения не принесут окончательных реальных, положительных для нас результатов, будет созван митинг. Надеемся, что правительство отчитается в разумные сроки", - написала Лиана Петросян.

Карабахские беженцы поделились с "Кавказским узлом" сомнениями в целесообразности этого решения. Так, соучредитель «Клуба матерей Арцаха» Мариам Абрамян выразила недоумение отменой митинга и высказала мнение, что активисты "работают в угоду властям". По ее словам, она не усмотрела во встрече с членами правительства Армении «хотя бы один момент, который несколько облегчит бремя доверяющих вам [организаторам митинга] людей».

Председатель неправительственной организации «Во имя Гадрута» Левон Айриян заявил, что «в основе любой социальной проблемы лежит неправильная политическая политика». "Перед любой демонстрацией необходимо проработать, обязательно, наши политические права. Если наши политические права будут соблюдены и защищены, автоматически решаются социальные проблемы. Поэтому требование решения только социальных проблем может привести к потере контроля над ситуацией. Считаю, что любая платформа должна использоваться для борьбы за политические права", - сказал Айриян.

Люди готовы были идти на митинг

Беженка из Степанакерта Марина Григорян заявила, что "нужен был митинг" с требованием продолжать соцподдержку семей беженцев до тех пор, пока не будет решен вопрос жилья. «Предоставление арендной платы до приобретения дома или квартиры. Если можно купить или построить дом по выданному государством сертификату, пусть государство строит дома или покупает их, и раздает людям. Вот ради этих двух требований люди готовы были идти на митинг», - сказала беженка.

Люди "были полны решимости выйти на митинг", подтвердил беженец Нвер Агабабян. «Отмена митинга - ошибка. Людям нужно предоставить собственную крышу, после этого в обязательном порядке отключить социальную поддержку. Только после этого люди откажутся от митингов. Но необходимо, чтобы правительство и НС Нагорного Карабаха, уполномоченные народом Арцаха отстаивать их интересы, проснулись от «спячки», которая длится больше года, и начали работать над отстаиванием прав арцахского народа», - сказал мужчина.

1 января 2024 года непризнанная Нагорно-Карабахская республика прекратила существование в соответствии с указом ее последнего президента Самвела Шахраманяна.

Многодетная мать из Степанакерта Гаяне Агаджанян считает, что необходимо обратиться к международным структурам, в особенности к иностранным посольствам в Ереване, для защиты социальных прав беженцев.

Если не может Армения достойно нас принять, пусть скажут об этом на международных площадках

«Если мы не граждане ни одной страны, то обратимся к иностранным посольствам. Во всём мире практика показывает, что люди, получившие статус беженца, получают пособия. […] А нас хотят оставить на улице. Если не может Армения достойно нас принять, пусть скажут об этом на международных площадках. И мы сможем все вместе переехать в любую другую страну», - сказала женщина.

Напомним, чтобы трудоустроиться в госструктурах или воспользоваться жилищной программой, беженцы должны принять гражданство Армении. Сами переселенцы заявили, что надеются вернуться в Нагорный Карабах и опасаются лишиться права на возвращение, если примут армянское гражданство. Получение гражданства Армении не влияет на право возвращения в Карабах, заверил 29 ноября замглавы МВД, отметив, что армянское гражданство получили 4394 карабахских беженца.

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