У парламента Грузии начались задержания

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Силовики с применением спецсредств задерживают участников акции протеста у парламента Грузии. Журналистка телекомпании "Пирвели" была избита силовиками.

Как писал "Кавказский узел", сегодня сторонники евроинтеграции заблокировали движение у парламента, к зданию стянуты силовики и спецтехника. Силовики у здания парламента Грузии надели противогазы, водометы выдвинулись на передние позиции. Полиция призывает участников акции протеста разблокировать движение у здания. Начался силовой разгон акции протеста у парламента Грузии. Силовики используют водометы против сторонников евроинтеграции.

Грузия до 2028 года отказывается от переговоров по вступлению в Евросоюз, заявил 28 ноября премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Европарламент принял резолюцию, в которой отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". После заявления Кобахидзе протестующие перекрыли ряд улиц в Тбилиси, у здания парламента в течение вечера и ночи происходили стычки с полицией. Силовики применили против демонстрантов слезоточивый газ и водометы, пострадали участники акции и журналисты. Сотрудники скорой помощи доставили в больницы 33 пострадавших, в том числе 16 полицейских, четверых журналистов и 13 участников протестов. Сторонники евроинтеграции заявили о создании комитета сопротивления во главе с президентом страны Саломе Зурабишвили.

На улице Читадзе у парламента полиция начала задержания. Люди в масках затащили граждан в специальный кордон и задержали их с применением силы. До этого силовики применяли против протестующих перцовый баллончик, также на улице Читадзе периодически включается водомет, сообщила телекомпания "Пирвели.

На улице 9 апреля у парламента Грузии силовики действуют жестко. Журналистка телекомпании "Пирвели" была избита, протестующие вынесли ее на руках к машине скорой помощи, сообщило агентство Sova News.

Журналистка телекомпании Мариам Гаприндашвили была избита бойцами спецназа , силовики бросили ее на площадь, в результате журналистка получила травму головы, сообщила телекомпания "Пирвели".

Президент Саломе Зурабишвили призвала сотрудников полиции отказаться от применения силы против граждан на акциях протеста.



«Хочу обратиться к вам – не поднимайте руку на граждан. Воздержитесь от этого. Нигде — ни на проспекте Руставели, ни в других городах, не происходит ничего, что требовало бы вашего вмешательство. Это только ваша ответственность. И ваших начальников. Пусть они тоже думают об этом», — привело ее слова "Интерпрессньюс".

"Кавказским узлом" подготовлены справки "Парламентские выборы в Грузии" и "Программы ведущих оппозиционных партий Грузии". Материалы о парламентских выборах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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