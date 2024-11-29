Силовики применили водометы против демонстрантов в Тбилиси

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Начался силовой разгон акции протеста у парламента Грузии. Силовики используют водометы против сторонников евроинтеграции.

Как писал "Кавказский узел", сегодня сторонники евроинтеграции заблокировали движение у парламента, к зданию стянуты силовики и спецтехника. Силовики у здания парламента Грузии надели противогазы, водометы выдвинулись на передние позиции. Полиция призывает участников акции протеста разблокировать движение у здания.

Грузия до 2028 года отказывается от переговоров по вступлению в Евросоюз, заявил 28 ноября премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Европарламент принял резолюцию, в которой отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". После заявления Кобахидзе протестующие перекрыли ряд улиц в Тбилиси, у здания парламента в течение вечера и ночи происходили стычки с полицией. Силовики применили против демонстрантов слезоточивый газ и водометы, пострадали участники акции и журналисты. Сотрудники скорой помощи доставили в больницы 33 пострадавших, в том числе 16 полицейских, четверых журналистов и 13 участников протестов. Сторонники евроинтеграции заявили о создании комитета сопротивления во главе с президентом страны Саломе Зурабишвили.