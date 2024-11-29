Полиция призвала протестующих разблокировать парламент Грузии

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Силовики у здания парламента Грузии надели противогазы, водометы выдвинулись на передние позиции. Полиция призывает участников акции протеста разблокировать движение у здания.

Как писал "Кавказский узел", после заявления премьер-министра Грузии о приостановке переговоров по евроинтеграции, протестующие перекрыли ряд улиц в Тбилиси, у здания парламента в течение вечера и ночи происходили стычки с полицией. Силовики применили против демонстрантов слезоточивый газ и водометы, пострадали участники акции и журналисты. Сотрудники скорой помощи доставили в больницы 33 пострадавших, в том числе 16 полицейских, четверых журналистов и 13 участников протестов. Сторонники евроинтеграции заявили о создании комитета сопротивления во главе с президентом страны Саломе Зурабишвили. Сегодня протестующие вновь заблокировали движение у парламента, к зданию стянуты силовики и спецтехника.

Грузия до 2028 года отказывается от переговоров по вступлению в Евросоюз, заявил 28 ноября премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Европарламент принял резолюцию, в которой отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты".

Спецназ на площади Свободы в Тбилиси надел противогазы, а водомёты на прилегающих улицах вышли на позиции перед протестующими.

МВД заявило, что часть собравшихся противостоит правоохранителям, оскорбляет их, кидает разные предметы, повреждает освещающие фонари и другое оборудование, а также поджигает электрические кабели. Один полицейский получил травму, сообщило агентство.

МВД предупреждает через громкоговорители, обращаясь к протестующим, чтобы они покинули проезжую часть и перестали блокировать здание парламента, пишет в своем Telegram-канале живущий в Грузии блогер Николай Левшиц.

"Кавказским узлом" подготовлены справки "Парламентские выборы в Грузии" и "Программы ведущих оппозиционных партий Грузии". Материалы о парламентских выборах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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