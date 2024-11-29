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10:38, 29 ноября 2024

43 человека задержаны на акции протеста в Тбилиси

Акция протеста в Тбилиси. Ноябрь 2024 г. Фото Инны Кукуджановой для "Кавказского узла"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики задержали 43 участника акции в столице Грузии, 32 полицейских пострадали.

Как писал "Кавказский узел", после заявления премьер-министра Грузии о приостановке переговоров по евроинтеграции, протестующие перекрыли ряд улиц в Тбилиси, у здания парламента в течение вечера и ночи происходили стычки с полицией. Силовики применили против демонстрантов слезоточивый газ и водометы, пострадали участники акции и журналисты. Правозащитники сообщили о десятках пострадавших. Сторонники евроинтеграции заявили о создании комитета сопротивления во главе с президентом страны Саломе Зурабишвили.

Грузия до 2028 года отказывается от переговоров по вступлению в Евросоюз, заявил 28 ноября премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Европарламент принял резолюцию, в которой отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты".

На акции протеста в Тбилиси на проспекте Руставели минувшей ночью задержаны 43 человека, пишет со ссылкой на МВД Грузии "Новости-Грузия".

"Пострадали 32 сотрудника полиции, часть которых получили тяжелые травмы в области головы, глаз и других частей тела, из них 13 полицейским оказана хирургическая помощь", - сказано в заявлении ведомства.

По его данным, участники акции соорудили на проспекте Руставели баррикады и подожгли их. "Полиция в течение минувшей ночи не раз применяла против участников акции протеста специальные средства, допущенные законом", - говорится в заявлении МВД.

Спецназ применяет непропорциональную силу против граждан, считает обмудсмен Грузии Нино Ломджария. «В прошлом Народный защитник неоднократно объяснял, что если отдельные протестующие не смогли провести мирное собрание, против них должны быть приняты индивидуально необходимые и соразмерные меры. Однако правоохранители начали применять в отношении участников собрания специальные средства, в том числе против мирных манифестантов", - говорится в заявлении омбудсмена Грузии, которое перевел корреспондент «Кавказского узла».

В парламенте Грузии с 29 ноября и до отмены введен красный уровень безопасности. В здание не допустят ни одного человека, за исключением тех, кто определен руководителем аппарата парламента, исходя из специфики безопасности и изначального избежания в случае необходимости. «Дополнительные меры безопасности действуют по указанию председателя парламента «Об установлении правил охраны безопасности во Дворце парламента Грузии», - говорится в сообщении пресс-службы парламента, направленном корреспонденту «Кавказского узла».

"Кавказским узлом" подготовлены справки "Парламентские выборы в Грузии" и "Программы ведущих оппозиционных партий Грузии". Материалы о парламентских выборах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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Автор: Инна Кукуджанова, Галина Готуа

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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