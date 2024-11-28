Суд оштрафовал семерых участников протестов в Тбилиси

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Тбилисский горсуд назначил семи сторонникам оппозиции штрафы за блокировку дорог и неподчинение полиции на акциях против итогов парламентских выборов.

Как писал "Кавказский узел", около в Тбилиси после парламентских выборов проходят акции протеста с требованием не признавать их результаты. Так, 17 ноября участники протестов против результатов парламентских выборов установили более 20 палаток, перекрыв проезжую часть проспекта в Тбилиси. 19 ноября силовики жестко разогнали протестующих, задержав 16 человек. Двое пострадавших были госпитализированы. 23 ноября протестующие перекрывали движение по площади Героев в центре Тбилиси. Сегодня студенты провели перформанс у здания парламента.

Выборы в парламент Грузии прошли 26 октября. Оппозиция отказалась признавать их итоги и заявила, что будет бойкотировать работу парламента. Признать итоги выборов также отказалась президент Саломе Зурабишвили . 21 ноября Конституционный суд принял к рассмотрению ее иск о нарушении прав граждан во время выборов.

Тбилисский городской суд 27 ноября оштрафовал участников акций против результатов парламентских выборов на 9 500 лари (3 466 долларов США). Илия Сетури, Лука Берая, Нино Чилашвили, Давит Цинцабадзе и Кетеван Даудишвили были оштрафованы на 500 лари ($183) каждый. Они обвинялись в блокировке движения на дорогах, что нарушило закон о собраниях и демонстрациях, сообщило сегодня агентство "Грузия Online".

Илия Глонти, организатор протестного марша 10 ноября, на котором участники заблокировали набережные реки Мтквари, был оштрафован на 5 000 лари 1 828 долларов США).

Вано Гомурашвили был оштрафован на 2 000 лари (731 доллар США) по обвинению в мелком хулиганстве и неподчинению требованиям полиции во время акции 16 ноября, организованной у здания Центризбиркома, когда комиссия утвердила итоговый протокол выборов.

Сегодня рассматриваются дела еще 10 участников акций протеста, которые обвиняются в блокировки дорог на акциях 10 и 17 ноября, сообщил Telegram-канал Tbilisi Life.

"Кавказским узлом" подготовлены справки "Парламентские выборы в Грузии" и "Программы ведущих оппозиционных партий Грузии". Материалы о парламентских выборах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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