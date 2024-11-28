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13:12, 28 ноября 2024

Ираклий Кобахидзе переназначен премьер-министром Грузии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Депутаты парламента Грузии на сегодняшнем заседании проголосовали за назначение Ираклия Кобахидзе на должность премьер-министра.

Как информировал "Кавказский узел", с 28 октября в Грузии проходят акции протеста против нарушений на выборах. 25 ноября в Тбилиси около парламента прошла масштабная акция протеста, участники которой заявили, что депутаты не имеют права проводить сессию, так как большая часть жителей выступает против итогов выборов, считая их нелегитимными. Тем не менее, парламент 11-го созыва провел первое заседание.

Депутаты парламента Грузии утвердили кандидатуру Ираклия Кобахидзе на пост премьер-министра, сообщил сегодня на своем сайте телеканал "Рустави 2".

Вместе с премьер-министром утверждено новое правительство. В обновленном кабинете министров будет три новых министра – Мака Бочоришвили назначен главой министерства иностранных дел (МИД), Давид Сонгулашвили – министром охраны окружающей среды и сельского хозяйства, Анри Оханашвили – министром юстиции.

Напомним, сегодня в Тбилиси студенты провели акцию протеста против результатов выборов в парламент. В время импровизированного перформанса они продемонстрировали самодельные удостоверения, заявили, что являются членами "нелегитимного правительства" и потребовали, чтобы власти признали его.

"Кавказским узлом" подготовлены справки "Парламентские выборы в Грузии" и "Программы ведущих оппозиционных партий Грузии". Материалы о парламентских выборах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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Автор: "Кавказский узел"

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Парламент Грузии. Фото: https://www.interpressnews.ge https://ru.wikipedia.org/ Парламентские выборы в Грузии

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