Карабахские беженцы прибегли к акциям протеста на фоне сокращения соцподдержки

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Инициативная группа общественных деятелей из Нагорного Карабаха анонсировала митинг в Ереване с требованием продолжить социальную поддержку беженцев. Вынужденные переселенцы поддержали идею акции, предложив расширить повестку митинга.

Как писал "Кавказский узел", сокращение программы господдержки беженцев из Нагорного Карабаха возмутило общественных деятелей, они предложили вынужденным переселенцам объединиться для отстаивания социальной справедливости. 27 ноября стало известно, что Конституционный суд Армении отказался рассматривать запрос о накопительных пенсиях карабахцев, которые лишились права самостоятельно распоряжаться пенсионными накоплениями по решению правительства.

Для карабахских беженцев в Армении действует программа "40+10": каждому беженцу выделяется 40 тысяч драмов (около 103 долларов) для аренды жилья и 10 тысяч (около 25,8 доллара) - для коммунальных выплат. С апреля 2025 года эта программа не будет распространяться на трудоспособных людей, получить деньги по ней смогут лишь дети до 18 лет, люди с инвалидностью и пенсионеры. Эти уязвимые группы будут получать по 40 тысяч драмов до июня, а с июля по декабрь - по 30 тысяч драмов. Также с 2025 года будет прекращена соцвыплата тем беженцам, которые получали лишь 10 тысяч драмов на коммунальные услуги. Беженцы заявили, что после сворачивания социальных программ им не будет хватать денег даже на аренду жилья.

Решение правительства Армении сократить социальную помощь вынужденным переселенцам из Нагорного Карабаха несправедливо, прекращение выплат усугубило положение беженцев, заявила корреспонденту "Кавказского узла" общественный деятель, беженка из Нагорного Карабаха Лиана Петросян.

"В ходе обсуждений среди беженцев и в социальных сетях озвучивались предложения выразить протест правительству, потребовать уважать наши права человека. Вместе с инициативной группой активистов-беженцев мы на разных медиа-платформах выставили на голосование предложение провести митинг, где выдвинем наши требования", - рассказала Петросян.

Участникам голосования предлагалось выбрать дату акции, 29 или 30 ноября. По итогам голосования было решено, что митинг пройдет днем 30 ноября на площади Свободы в Ереване. В социальной сети Facebook* в голосовании поучаствовали более 2 тысяч пользователей, в Telegram - свыше тысячи пользователей.

Организаторы подчеркнули, что требования и повестка акции касаются не только социальной поддержки, но и всех правовых проблем беженцев. На митинге будут выдвинуты как минимум четыре требования: непрерывность социальной поддержки каждого беженца вплоть до предоставления ему собственного жилья, пересмотр жилищной программы с учетом предложений беженцев, реализация эффективных программ занятости и признание прав беженцев на международном уровне. Карабахцы обеспокоены будущим своих семей, "за которые только мы сами несем ответственность", отмечается в объявлении о митинге.

"Наша задача - дать голос всем людям, которые против таких решений правительства. У нас было много индивидуальных и групповых встреч с представителями правительства, но наши рекомендации и предложения проигнорированы. Некоторые члены правительства Армении считают, что их программы приемлемы для граждан Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха), и это мнение они озвучивают представителям различных международных структур. Мы должны донести до правительства и до международного сообщества реальное состояние беженцев в социальном и правовом плане", - сказала активистка корреспонденту "Кавказского узла".

Инициативу с проведением митинга "должны поддержать все неправительственные организации и здравомыслящие политические силы Нагорного Карабаха", уверен председатель Революционной партии Арцаха Артур Осипян.

"На митинге планируется поднять очень важные вопросы, наблюдается поддержка и активность в карабахском обществе. Правовые и социальные вопросы взаимосвязаны, и требования соблюдения прав не противоречит международным конвенциям", - заметил Осипян.

Беженцы из Нагорного Карабаха уже сегодня находятся в "невыносимой ситуации", никто из них не должен оказаться в еще худшем положении, заявила беженка Гоар Авагимян. "Чтобы через несколько месяцев не оказаться в еще худшей ситуации, всем нам нужно объединиться и выйти на митинг ради справедливой социальной поддержки беженцам и защиты наших прав на достойную человеческую жизнь", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Организаторам митинга "необходимо расширить круг требований", считает беженка из Аскеранского района Нагорного Карабаха Нонна Товмасян, которая в конце 1980-х годов была вынуждена покинуть Азербайджан. "Не концентрироваться лишь на социальных вопросах, широко озвучить наши юридические права. Поднимать вопросы о военнопленных и требование обеспечить нам возможность вернуться в свои дома. Нужно составить максимальный пакет требований", - считает беженка.

Во время блокады Нагорного Карабаха в Степанакерте несколько раз проходили многотысячные митинги и шествия, но мировое сообщество не обратило на них должного внимания, отметила Лиана Асрян из Степанакерта.

"Я не считаю, что митинги бесполезны, но я считаю, что нельзя проводить митинг, а потом расходиться и ждать ответа. Надеюсь, что будут конкретные шаги, встреча с правительством, к примеру. Несмотря на потери родных, физические и психологические травмы, мы хотим нормальной жизни. Мы хотим, чтобы социальные проблемы не отвлекали нас от правовых, таких как право на коллективное возвращение в свои родные дома", - заявила молодая женщина корреспонденту "Кавказского узла".

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