Поддержка ереванцев обнадежила участников митинга в Степанакерте

26 июля 2023, 02:18

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На митинге в Степанакерте не прозвучало конкретных предложений по разблокировке Лачинского коридора и выходу из кризиса, но поддержка со стороны активистов в Ереване дает надежду, заявили участники мероприятия.

Как писал "Кавказский узел", участники митинга в Ереване 25 июля призвали армянское общество консолидироваться перед лицом гуманитарной катастрофы в Нагорном Карабахе. После митинга около тысячи человек отправились шествием к воинскому пантеону "Ераблур", чтобы почтить память погибших за независимость Нагорного Карабаха.

Лачинский коридор был заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими пикетчиками, которые пропускали только машины миротворцев и Красного Креста. 28 апреля, на 138-е сутки блокады, активисты приостановили акцию. За несколько дней до этого, 23 апреля, на въезде в Лачинский коридор был установлен азербайджанский пункт пропуска. Степанакерт считает этот КПП составной частью блокады Нагорного Карабаха. 15 июня инфоштаб правительства Нагорного Карабаха заявил, что Азербайджан запретил все гуманитарные пассажирские и грузовые перевозки по Лачинскому коридору. Минздрав указал на угрозу гуманитарной катастрофы из-за отсутствия медикаментов. Школы, детсады и другие детские учреждения прекратили работу из-за дефицита продуктов питания, общественный транспорт с 25 июля остановлен из-за отсутствия топлива.

Митинг в защиту права Нагорного Карабаха на самоопределение и с требованием разблокировки Лачинского коридора состоялся вечером 25 июля в Степанакерте. Акция, которая началась одновременно с ереванским митингом под аналогичными лозунгами, транслировалась в прямом эфире местного общественного телевидения, передал корреспондент "Кавказского узла".

Организаторы акции призвали объединиться «ради снятия блокады Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха), ликвидации гуманитарной катастрофы и во имя уважения права народа Арцаха на самоопределение». Митинг, организованный при содействии правительства непризнанной республики, начался с благословения главы Арцахской епархии Армянской Апостольской церкви епископа Вртанеса Абраамяна.

Активисты и деятели культуры, выступая на митинге, призывали армян всего мира объединиться для сохранения армянства и его наследия. Госминистр Нагорного Карабаха Гурген Нерсисян заявил, что международное сообщество и все армянство «должны предпринять все возможные шаги для защиты народ Арцаха от угрозы этнических чисток».

Акции на площади Возрождения в Степанакерте продлилась около двух часов. После окончания митинга ее участники отправились к Мемориальному комплексу, чтобы почтить память погибших в карабахских войнах.

Житель Степанакерта Нарек Мирзоян объяснил свое участие в митинге тем, что не может "оставаться в стороне, если речь идет о будущем наших детей". «Я хожу на все митинг, провластные и оппозиционные. Я хочу услышать, что говорят, какие варианты предлагают для выхода из ситуации. Все правильно говорят, надеюсь, мир услышит нас», - сказал мужчина корреспонденту "Кавказского узла".

Анжелика Акопян сочла организацию одновременного митинга в Ереване и в Степанакерте важным свидетельством консолидации армян. «В Ереване не только наши соотечественники вышли на митинг: я знаю многих людей, коренных ереванцев, которые пришли на площадь. Это был не совсем митинг, скорее культурно-патриотическое мероприятие, но это не расстроило меня. Наверное, такое мероприятие тоже нужно, чтоб люди объединились», - сказала она.

«Я хотел услышать конкретные предложения для деблокады и разблокировки коридора, но этого не было. С другой стороны, то, что люди в Арцахе и в Армении вместе вышли на митинг с одними требованиями, дает мне надежду на будущее», - сказала корреспонденту "Кавказского узла" Эмма Саргсян.

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