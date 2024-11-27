Конституционный суд Армении отказался рассматривать запрос о накопительных пенсиях карабахцев

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Депутаты парламента от оппозиции обратились в Верховный суд Армении с просьбой проверить законность решения о переводе накопительных пенсий беженцев из Нагорного Карабаха, но суд отказался рассматривать этот вопрос.

Как писал "Кавказский узел", общая сумма накопительных пенсий беженцев из Нагорного Карабаха составляет около 17 миллиардов драмов (43,8 миллиона долларов) из расчета на 34,5 тысячи бенефициаров. 16 января 2024 года парламент Армении, внеся поправки в закон "О накопительных пенсиях", дал карабахским беженцам возможность по своему усмотрению переводить свои накопительные средства на счет, открытый в другой накопительной пенсионной системе или получить сумму обратно с правом перевода на свои банковские счета. Но в мае 2024 года правительство Армении выступило с законопроектом, согласно которому участник накопительной пенсионной системы лишается права самостоятельно распоряжаться пенсионными накоплениями. Власти Армении решили, что участник накопительной пенсионной системы должен написать заявление и перевести свои средства в пенсионную накопительную систему Армении. В случае отсутствия этого заявления эти средства будут в любом случае переведены силой закона, сообщил омбудсмен Армении Гегам Степанян.

Оппозиционные депутаты от фракций "Айастан" и "Честь имею" обратились в Конституционный суд Армении с просьбой выяснить, соответствует ли решение о перечислении накопительных пенсионных средств карабахцев в действующие в Армении накопительные фонды против воли самих карабахцев. Суд отказался рассматривать запрос депутатов о пенсиях беженцев из карабаха, следует из информации на официальном сайте Конституционного суда Армении.

К 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха. В ноябре 2023 года полиция начала прием заявлений на гражданство Армении от карабахских беженцев, получивших статус временной защиты. 18 января правозащитники сообщили, что нежелание переселенцев получать гражданство Армении обусловлено опасениями, что их лишат финансовой поддержки правительства. Власти при этом заверили, что все выплаты для беженцев сохранятся. 25 марта глава МВД Армении сообщил, что более 79 тысяч карабахских беженцев прошло регистрацию в Армении, но за гражданством обратились лишь 1437 человек. 24 апреля офис омбудсмена Нагорного Карабаха заявил, что больше 30% беженцев задумывается об эмиграции из Армении из-за социально-бытовых проблем. Сами беженцы отметили, что решение уехать связано с социально-экономическими проблемами и опасениями за безопасность.

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