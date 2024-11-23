Общественные деятели предложили карабахским беженцам объединиться для отстаивания интересов

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Сокращение программы господдержки беженцев из Нагорного Карабаха вызвало возмущение общественных деятелей, которые предложили объединиться для отстаивания социальной справедливости.

Как писал "Кавказский узел", для карабахских беженцев в Армении действует программа "40+10": каждому беженцу выделяется 40 тысяч драмов (около 103 долларов) для аренды жилья и 10 тысяч (около 25,8 доллара) - для коммунальных выплат. С апреля 2025 года эта программа не будет распространяться на трудоспособных людей, получить деньги по ней смогут лишь дети до 18 лет, люди с инвалидностью и пенсионеры. 4 ноября Минтруда Армении сообщило, что уязвимые группы будут получать по 40 тысяч драмов до июня, а с июля по декабрь - по 30 тысяч драмов. Также с 2025 года будет прекращена соцвыплата тем беженцам, которые получали лишь 10 тысяч драмов на коммунальные услуги. Беженцы заявили, что после сворачивания социальных программ им не будет хватать денег даже на аренду жилья.

К 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха, сообщила пресс-секретарь премьер-министра Назели Багдасарян. К 14 октября 2023 года в регионе оставалось не более 40 жителей, а к сентябрю 2024 года - только 14 армян, заявили карабахские правозащитники. «Правительство Армении не привержено выполнению своих обязательств перед нашими соотечественниками, так как постепенное сокращение социальной поддержки и целенаправленный дискриминационный подход будут иметь серьезные и необратимые последствия для многих из нас», - написала 22 ноября в соцсетях общественный деятель, беженка из Гадрутского района Нагорного Карабаха Лиана Петросян. «Необходимо, чтоб социальная поддержка не прекращалась. Арендная поддержка – это минимум, который может сделать республика Армения для вынужденных переселенцев, пока каждый не будет обеспечен собственным жильем. Необходимо сообща выйти на площадь, оставаться там до тех пор, пока не будет дано четкое решение проблем и вопросов беженцев. Также необходимо привлечь внимание всех международных организаций и дипломатических миссий зарубежных стран к проблемам беженцев, как результат некачественной работы армянских институтов», - выразила мнение Петросян, чья публикация набрала по данным на 00.00 мск 23 ноября более двух тысяч лайков и более 500 комментариев. Председатель НПО "Объединение женщин-беженок" Рузанна Авагян возмутилась, что власти Нагорного Карабаха никак не реагируют на возмущение граждан по поводу изменений в программе социальной помощи. Бывшие руководители непризнанной Нагорно-Карабахской Республики фактически не контролируют ситуацию в Нагорном Карабахе с осени 2023 года. После массового выезда жителей Нагорного Карабаха в Армению госслужащие были уволены, однако высшие руководители продолжили работу в Ереване. «На заседании правительства Армении было озвучено, что с апреля субсидия от государства прекращается для большинства беженцев из Арцаха (Нагорного Карабаха), потому что все должны работать. Хочу спросить у простых граждан Армении и беженцев, которые устроились на работу, какую они получают зарплату и хватает ли им ее для того, чтобы платить за съем квартиры, коммунальные услуги и пропитание? Поэтому мы должны предпринять действия, чтобы издевательства над нами прекратились. Но самое важное, чтобы у карабахских чиновников и депутатов проснулась совесть, и они начали интересоваться проблемами беженцев. Все вместе мы должны добиться, чтобы социальная помощь не прекращалась до тех пор, пока семья не решить проблему собственного жилья», - заметила беженка.

По данным министерства по социальным вопросам Армении, для участия в жилищной программе получено более 1200 заявление, из которых утверждено – 30. По данным ведомства, по предварительным подсчетам, в жилье нуждаются порядка 25 тысяч семей, насильственно перемещенных из Нагорного Карабаха.

Многодетная мать Аревик Погосян из Степанакерта сказала корреспонденту "Кавказского узла", что утвержденная программа по соцвыплатам ее семью не устраивает, потому что арендная плата за жилье высока, а надежды, что в Армении будет развиваться экономика, откроются предприятия с рабочими местами нет. «Моя семья уже серьезно думает об отъезде в Россию. Если не будут изменения в программе, то многие семьи уедут туда, где можно прожить на заработанное», - сказала она.

Социальные выплаты должны быть продолжены до тех пор, пока не будет полностью решен вопрос жилья для беженцев, считает Наира Григорян из Мартуни. «Хотя мало кто верит, что жилищная программа, предложенная правительством, будет доступна для всех. Меня лично смущает, что полученная сумма для приобретения жилья должна быть возвращена в течение 10 лет. То есть будем выплачивать ипотеку, хоть и беспроцентную. Поэтому многие сомневаются, участвовать в этой программе или нет», - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Социальные проблемы в Армении касаются не только беженцев, считает Давид Ширинян из Мартакертского района. «С потерей Арцаха (Нагорного Карабаха) проблемы армян не устранены, а еще более усугубились, и их необходимо решать... За социальную справедливость должны бороться все армянство, в противном случае большая часть населения будет задумываться об отъезде», - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

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