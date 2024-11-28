Выросло число небоевых потерь армии Азербайджана

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Пять азербайджанских военнослужащих и один гражданский погибли в ДТП вечером 27 ноября на автомагистрали Баку-Газах.

Как писал "Кавказский узел", в вооруженных силах Азербайджана регулярно фиксируются небоевые потери. Так, 24 октября прокуратура сообщила о гибели от огнестрельного ранения солдата Мурада Гасанова, а 9 ноября в одной из частей Погранслужбы Азербайджана от огнестрельного ранения погиб солдат Хабиб Оруджов.

Шесть человек погибли вечером 27 ноября в результате столкновения двух автомобилей на участке автомагистрали Баку-Газах в Товузском районе. Пятеро из погибших – военнослужащие азербайджанской армии, они находились в автомобиле во «внеслужебное время», заявило Минобороны Азербайджана.

Ведомство назвало имена погибших военных: старший прапорщик Руслан Ахлиман оглу Гурбанов и четверо военнослужащих сверхсрочной службы, в том числе старший сержант Габиль Гайбалы оглу Алыев, сержант Бахлул Айдын оглу Алиев, сержант Галандар Маил оглу Ахмедов и младший сержант Туран Джавад оглу Мехтиев.

В результате столкновения автомобилей Mercedes и ВАЗ-2106 «несколько человек оказались заблокированными в деформированных транспортных средствах». сообщили МЧС Азербайджана корреспонденту «Кавказского узла».

«Спасатели МЧС извлекли из Mercedes пострадавшего подростка и передали его бригаде скорой помощи. Тела шестерых погибших в ДТП были переданы по назначению», - сообщил представитель ведомства, добавив, что правоохранительные органы расследуют инцидент.

"Кавказский узел" также писал, что Каспийский институт военных исследований 1 июля обнародовал отчет, в котором указал, что за первые шесть месяцев 2024 года 17 азербайджанских военнослужащих умерли в небоевых условиях, еще двое скончались от ран, полученных в прошлом году. Институт также привел статистику раненых – по меньшей мере 18 военных были ранены или получили травмы, из них 15 пострадали в ДТП, один отравился. Еще двое военных были ранены выстрелами с армянской стороны.

26 ноября 2023 года Каспийский институт военных исследований опубликовал отчет о потерях среди азербайджанских военных за 11 месяцев 2023 года. Эти потери, по данным института, составили не менее 258 военнослужащих, причем 212 из них являются боевыми потерями, а 46 – небоевыми.

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