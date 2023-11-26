Исследователи озвучили данные о потерях военных в Азербайджане с начала года

26 ноября 2023, 22:58

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Безвозвратные потери сектора безопасности и обороны Азербайджана за 11 месяцев 2023 года составили 258 человек. При этом в боевых условиях погибли 212 человек, остальные 46 - небоевые потери, сообщил Каспийский институт военных исследований (CDSI).

Как сообщал "Кавказский узел", 30 июля Каспийский институт военных исследований опубликовал отчет о потерях среди азербайджанских военных за семь месяцев 2023 года. По данным института, погибло не менее 44 военнослужащих, причем 9 из них являются боевыми потерями, 35 - небоевыми.

Каспийский институт военных исследований (CDSI) начал работу в феврале 2015 года в Германии. Одним из его основателей стал Джасур Сумеринли, возглавлявший центр журналистских военных исследований "Доктрина" до своего отъезда из Азербайджана в сентябре 2014 года.

CDSI распространил статистический отчет о потерях сектора безопасности и обороны Азербайджана с начала 2023 года вечером 26 ноября.

По данным института, вооруженные силы Азербайджана в указанный период потеряли 258 военнослужащих, в том числе 212 в боевых условиях.

При этом 208 военных погибли от выстрелов с армянской стороны, еще 4 подорвались на минах. Число небоевых потерь составило 46, в том числе 8 погибли в ДТП и других авариях, 9 - скончались от различных болезней, 2 - стали жертвами неуставных взаимоотношений, 2 - были убиты в результате вооруженных нападений, 1 - умер в результате неосторожного обращения, 4 - ушли из жизни из-за несчастных случаев. Еще 20 военнослужащих совершили самоубийство.

126 умерших были военнослужащими минобороны, 9 - госпогранслужбы, 3 - МЧС, 17 - Внутренних войск МВД, 1 - Управления охраны стратегических объектов, 1 - министерства юстиции, 1 - Управления военизированной охраны министерства цифрового развития и транспорта.

132 потерявших жизни силовиков были солдатами, 50 - офицерами, 44 - военнослужащими сверхсрочной службы, 26 - прапорщиками, 3 - курсантами. Установить звания еще трех военнослужащих институту не удалось.

«Большинство смертельных случаев произошли во время сентябрьских локальных антитеррористических мероприятий. Вообще, подавляющее большинство потерь пришлось на Карабахский регион. Также смертельные случаи имели место на границе с Арменией - Кельбаджарской, Зангиланском, Губадлинском районах, а также Нахичеванской автономной республике», - сказал корреспонденту «Кавказского узла», комментируя статданные о потерях за обзорный период, руководитель CDSI Джасур Сумеринли.

19-20 сентября Азербайджан провел военную операцию в Нагорном Карабахе. 20 сентября была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении Армии обороны Нагорного Карабаха. Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил, что достигнуты все цели операции. За два дня боевых действий в Карабахе погибли 192 азербайджанских силовика и один мирный житель, еще 512 человек получили ранения, сообщили власти Азербайджана 27 сентября.

Число раненых и получивших увечья военнослужащих за 11 месяцев составило 536, говорится в заключение отчета. Сумеринли пояснил, что данные о потерях основываются на официальных сведениях силовых ведомств, сообщениях СМИ и информации из социальных сетей, которая впоследствии перепроверяется из других источников. При этом он не исключил, что в действительности число потерь может превышать обнародованные институтом данные.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.