Аналитики подсчитали потери вооруженных сил Азербайджана в текущем году

31 июля 2023, 00:24

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Безвозвратные потери вооруженных сил Азербайджана в январе-июле 2023 года составили 44 военнослужащих. При этом в боевых условиях погибли 9 военных, остальные 35 потерь - небоевые, сообщил Каспийский институт военных исследований.

Как писал "Кавказский узел", 8 января Каспийский институт военных исследований (CDSI) опубликовал отчет о потерях среди азербайджанских военных в 2022 году. По данным института, погибло не менее 145 военнослужащих, причем 87 из них являются боевыми потерями, 58 - небоевыми.

Институт каспийских военных исследований (CDSI) начал работу в феврале 2015 года в Германии. Одним из его основателей стал Джасур Сумеринли, возглавлявший центр журналистских военных исследований "Доктрина" до своего отъезда из Азербайджана в сентябре 2014 года.

В первые 7 месяцев 2023 года безвозвратные потери сектора и безопасности Азербайджана составил 44 военнослужащих, сообщил CDSI в релизе, распространенном вечером 30 июля.

По данным института, 9 человек погибли в боевых условиях, в том числе 7 - в результате обстрелов с армянской стороны, 2 – из-за подрыва на минах.

Остальные 35 военных умерли вне боевой обстановки, в том числе 4 в результате ДТП, 7 – от различных болезней, 2 – вооруженного нападения, 1 – не уставных взаимоотношений, 1 – по неосторожности, 3 – несчастных случаев. 17 военнослужащих совершили самоубийства.

28 умерших военных служили в Минобороны, 8 – госпогранслужбе, 3 – МЧС, 2 – Внутренних войсках, 1 – Управлении защиты стратегических объектов, 1 – Минюсте, 1 - Управлении военизированной охраны Министерства цифрового развития и транспорта.

24 умерших были солдатами, 6 – офицерами, 4 – военными сверхсрочной службы, 3 - прапорщиками, 1 - сержантом, 3 – курсантами. Установить воинские названия трех лиц не удалось, отмечается в релизе CDSI.

«Большинство происшествий случилось на армяно-азербайджанской границе, в частности в Газахском, Кельбаджарском, Зангиланском, Лачинском и Губадлинского районах, пограничных территориях Нахичеванской автономной республики, а также войсковых частях в Карабахе – Шушинском, Агдамском, Физулинском, Тертерском районах.

В частности на этих территориях, которые расположены на границе с Арменией и Карабахе, пришлось 19 случаев смерти военных. При этом 12 военнослужащих совершили самоубийства», - сказал корреспонденту «Кавказского узла» директор института Джасур Сумеринли.

Институт также сообщил по меньшей мере о 9 раненых, и значительная часть этих случаев произошли в боевых условиях, в том числе в результате обстрелов с армянской стороны и подрыва на минах.

«Статистика показывает серьезный рост небоевых потерь. Особую тревогу вызывает увеличение числа суицидов, причем в зоне вооруженного конфликта. Все это диктует острую необходимость безотлагательных реформ в структурах сектора обороны и безопасности, в том числе повышения воинской дисциплины, обеспечения общественного контроля над вооруженными силами», - сказал Сумеринли.

Институт ведет мониторинг потерь ВС Азербайджана с 2003 года и за этот период потери составили 4 463 военнослужащих, в том числе 3582 боевые (около 3 тысяч пришлось на период 44-дневной войны в Карабахе 2020 года), 881 – небоевые потери.

Число раненых и получивших телесные повреждения военных составило 13 тыс. человек, говорится в заключение сообщения Института.

«Кавказский узел» сообщал, что военнослужащий Газахской отдельной пограничной дивизии Государственной пограничной службы Азербайджана, старший сержант Гаджиев Парвиз Азер оглы 17 июня был найден мертвым. Государственная пограничная служба сообщила, что причиной смерти стал суицид.

Напомним также, 10 июня младший прапорщик Рахиль Ахмедов погиб в одной из частей Госпогранслужбы Азербайджана. По данным ведомства, Ахмедов погиб от огнестрельного ранения, следователи сочли его смерть суицидом.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.