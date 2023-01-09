CDSI сообщил о потерях азербайджанской армии в 2022 году

09 января 2023, 05:47

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В 2022 году Азербайджан потерял не менее 145 военнослужащих, причем 87 из них являются боевыми потерями, 58 - небоевыми, говорится в отчете Каспийского института военных исследований (CDSI).

Как писал "Кавказский узел", 24 октября в воинской части Нахичевани погиб от огнестрельного ранения солдат азербайджанской армии Маил Кязимов. По данным военной прокуратуры, выстрел был произведен из автомата, вверенного Кязимову. Ранее Институт каспийских военных исследований, комментируя небоевые потери в армии Азербайджана, указал, что среди них есть смерти в результате несчастных случаев и аварий, а также убийства и суициды, но обстоятельства некоторых инцидентов так и остаются неустановленными.

Каспийский институт военных исследований (CDSI) опубликовал 8 января отчет о потерях азербайджанской армии в 2022 году. "В 2022 году сектор безопасности и обороны Азербайджана потерял не менее 145 военнослужащих. Из них 87 человек - боевые потери (85 от армянских пуль, двое - при подрыве на минах) и 58 - боевые потери", - говорится в отчете, который цитирует Meydan.tv.

Институт каспийских военных исследований (CDSI) начал работу в феврале 2015 года в Германии. Одним из его основателей стал Джасур Сумеринли, возглавлявший центр журналистских военных исследований "Доктрина" до своего отъезда из Азербайджана в сентябре 2014 года.

Институт уточняет, каковы причины небоевых потерь: 11 военных погибли в автоавариях, девять человек - от различных болезней, шесть человек - из-за незаконных действий, еще шестеро - по неизвестным причинам, четыре человека - в результате несчастных случаев. 22 военнослужащего покончили с собой.

В отчете отмечается также, что 105 погибших были сотрудниками министерства обороны, 32 - государственной пограничной службы, по одному - внутренних войск и МЧС, четверо - Нахичеванской отдельной общевойсковой армии, трое - Службы безопасности президента.

Также отмечается, что в 2022 году 304 военных получили ранения и травмы по разным причинам, в большинстве - огнестрельные ранения в перестрелках с армянскими военными и травмы от взрывов мин.

Институт также отмечает, что по сравнению с 2021 годом количество потерь увеличилось: тогда было 18 боевых потерь и 66 небоевых.

В целом с 2003 года, когда начался подсчет потерь, сектор безопасности и обороны Азербайджана потерял не менее 4419 военнослужащих, из которых около 3753 человек - боевые потери. Количество раненых военных за указанный период - более 13 тысяч.

Напомним, что Армения и Азербайджан регулярно обмениваются обвинениями в обстрелах, несмотря на соглашение о перемирии. 6 января полиция Нагорного Карабаха сообщила об обстреле поля в Мартунинском районе, однако Азербайджан отверг обвинения.

В ночь на 13 сентября произошло обострение конфликта на границе Азербайджана и Армении. Вечером 14 сентября власти Армении сообщили о перемирии. По их данным, за время обострения конфликта были убиты или пропали без вести свыше 200 человек. Минобороны Азербайджана заявило о гибели 80 военных и пограничников. С 20 сентября по 27 октября Азербайджан сообщил о передаче Армении 111 тел погибших.