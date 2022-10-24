24 октября 2022, 18:56

Военнослужащий погиб в Азербайджане

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Солдат азербайджанской армии Маил Кязимов погиб сегодня от огнестрельного ранения в воинской части Нахичевани. Выстрел произведен из автомата, вверенного Кязимову, сообщила военная прокуратура.

Инцидент с гибелью военного произошел около 11:00, по нему проводится прокурорская проверка, сообщило со ссылкой на Военную прокуратуру Азербайджана издание Report.az.

До перевода в военную часть №1 Нахичеванской Автономной Республики Маил Кязимов служил в другой воинской части на одной из руководящих должностей и имел более высокую оплату, чем на новом месте службы, пишет со ссылкой на родственников погибшего Meydan.Tv. 

"Кавказский узел" писал также, что в феврале мать азербайджанского срочника потребовала расследовать его гибель. Солдат Илкин Зохрабов погиб от выстрела, родные уверены, что он был убит.

Среди небоевых потерь в армии Азербайджана есть смерти военных в результате несчастных случаев и аварий, а также убийства и суициды в воинских частях. Часто обстоятельства смертей военнослужащих остаются не установленными, указал Институт каспийских военных исследований.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен - вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Солдат заподозрен в убийстве сослуживца в Азербайджане", "Азербайджанский военнослужащий погиб на границе", "Бакинские аналитики оценили итоги боев на границе с Арменией".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram. Номер для Телеграм +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

24 октября 2022, 19:32

  • Прохожие поддержали требования организаторов протестной акции в Баку

    Среди задержанных силовиками в Баку оказались не только представители оппозиции, но и обычные горожане, недовольные безработицей и низкими зарплатами. Некоторые прохожие, наблюдавшие за разгоном митинга, поддержали требования оппозиционеров открыть сухопутные границы страны и провести в Азербайджане демократические реформы.

24 октября 2022, 18:08

  • Формат обсуждения поправок в Конституцию возмутил махачкалинцев

    Более ста человек собрались сегодня на центральной площади Махачкалы после того, как активистов и представителей независимых СМИ не пустили на обсуждение поправок в Конституцию Дагестана. Без публичного обсуждения может быть принят неприемлемый для общественности проект поправок, указали активисты.

24 октября 2022, 17:10

24 октября 2022, 16:20

24 октября 2022, 15:32

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи