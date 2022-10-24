Военнослужащий погиб в Азербайджане

24 октября 2022, 18:56

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Солдат азербайджанской армии Маил Кязимов погиб сегодня от огнестрельного ранения в воинской части Нахичевани. Выстрел произведен из автомата, вверенного Кязимову, сообщила военная прокуратура.

Инцидент с гибелью военного произошел около 11:00, по нему проводится прокурорская проверка, сообщило со ссылкой на Военную прокуратуру Азербайджана издание Report.az.

До перевода в военную часть №1 Нахичеванской Автономной Республики Маил Кязимов служил в другой воинской части на одной из руководящих должностей и имел более высокую оплату, чем на новом месте службы, пишет со ссылкой на родственников погибшего Meydan.Tv.

"Кавказский узел" писал также, что в феврале мать азербайджанского срочника потребовала расследовать его гибель. Солдат Илкин Зохрабов погиб от выстрела, родные уверены, что он был убит.

Среди небоевых потерь в армии Азербайджана есть смерти военных в результате несчастных случаев и аварий, а также убийства и суициды в воинских частях. Часто обстоятельства смертей военнослужащих остаются не установленными, указал Институт каспийских военных исследований.

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