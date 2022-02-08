Мать азербайджанского срочника потребовала расследовать его гибель

08 февраля 2022, 19:10

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Солдат Илкин Зохрабов погиб от выстрела, следствие назвало случившееся самоубийством, однако родные уверены, что он был убит. Мать погибшего вышла сегодня с пикетом к зданию Минюста Азербайджана, требуя провести справедливое расследование.

Жительница села Аркиван Масаллинского района Азербайджана Сарийа Зохрабова провела сегодня пикет у здания Министерства юстиции в Баку, требуя справедливого расследования причины гибели ее сына в армии.

22 марта 2021 года отслуживший полтора года в азербайджанской армии солдат-срочник Илкин Зохрабов за восемь дней до увольнения скончался от выстрела в воинской части в Кельбаджарском районе. Семья погибшего недовольна ходом следствия и начавшимся 11 месяцев назад процесом в военном суде Тертерского района, сообщила Сарийа Зохрабова корреспонденту "Кавказского узла".

После пикета Зохрабову приняли в министерстве юстиции. Представители ведомства пообещали провести справедливое расследование дела и посоветовали подать ходатайство о переквалификации обвинения с "самоубийства" на "убийство".

По версии следствия, солдат решился на самоубийство по вине прапорщика Матлаба Хадыева, пытавшего его. Хадыев арестован, выступает в суде в качестве обвиняемого, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Юсуф Алиев.

Семья солдата в эту версию не верит. "Самоубийца не может выстрелить себе в спину", - подчеркнула Сарийа Зохрабова.

По словам Алиева, судебное разбирательство после ознакомительного заседания не двигается, так как из воинской части на заседание не приезжают офицеры и свидетели. Он отметил, что на следствии свидетели утверждали, что солдат выстрелил себе в живот. Но входное пулевое отверстие на животе больше, чем выходное отверстие на спине, в связи с этим родные погибшего убеждены, что выстрел мог быть произведен в спину, пояснил адвокат.

Суд не принял ходатайства защиты о проведении дополнительного расследования причин отсутствия в материалах дела пули, гильзы, остатков сгорания пороха на одежде покойного. Семья также требует расследования причины обнаруженных на теле солдата следов хирургической операции, тогда как до армии ему операции не проводились. Все это наводит семью на мысль о намерении воинской части и правоохранительных органов скрыть истинные причины гибели Илкина Зохрабова, отметил Алиев.

"Мы требуем вернуть уголовное дело из суда и назначить новое следственное расследование, так как не верим в справедливое решение на основе представленных в суд материалов следствия", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" дядя покойного Араз Зохрабов.

Следующее заседание военного суда Тертерского района по делу о гибели Илкина Зохрабова намечено на 23 февраля.

"Кавказский узел" также писал, что в 2017 году в Азербайджане погибли по меньшей мере 59 военнослужащих, 19 случаев в зоне карабахского конфликта отнесены к боевым потерям, остальные 40 - к небоевым, сообщил в январе 2018 года Институт каспийских военных исследований (CDSI).Среди небоевых потерь числится девять смертей в результате несчастных случаев и ДТП, четыре убийства, пять суицидов, а также один случай гибели при тушении пожара. В значительной части случаев обстоятельства смертельных инцидентов оставались неизвестными, говорится в отчете.