Азербайджан отверг обвинения в обстрелах в зоне карабахского конфликта

06 января 2023, 21:26

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Информация об обстреле сельскохозяйственной техники азербайджанскими военными не соответствует действительности, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел" полиция Нагорного Карабаха сообщила сегодня об обстреле трактора, который выполнял сельхозработы, в Мартунинском районе.

В Минобороны Азербайджана опровергли информацию об обстреле трактора.

"Распространенная информация о якобы имевшем место 6 января в 13:00 (12.00 по мск) обстреле подразделениями азербайджанской армии техники, выполнявшей хозяйственные работы на территории населенного пункта Чорекли (армянское название Хаци – Прим. "Кавказского узла") Ходжавендского района (армянское название Мартунинский район, - Прим. "Кавказского узла"), где временно дислоцируются российские миротворцы, не соответствует действительности.Мы категорически опровергаем эту информацию", - говорится в сообщении, распространенном военным ведомством Азербайджана вечером 6 января, которое перевел корреспондент "Кавказского узла".

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