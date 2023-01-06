06 января 2023, 17:55

Власти Карабаха заявили об обстреле в зоне конфликта

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Обстрелян трактор, который работал в поле в Мартунинском районе, сельчане были вынуждены прервать сельхозработы, сообщила сегодня полиция Нагорного Карабаха.

Вооруженные силы Азербайджана нарушили режим прекращения огня в Мартунинском районе и обстреляли трактор, сообщила  сегодня полиция Нагорного Карабаха.

Сегодгня в 13:35 (12.35 мск) житель села Хаци Мартунинского района Нагорного Карабаха И. Абрамян обратился в полицию.. Он сообщил, что около 13.00  (12.00 мск) при выполнении сельскохозяйственных работ на тракторе "Беларусь 82-1" с прилегающей азербайджанской боевой позиции из стрелкового оружия был открыт огонь по трактору. В результате сельскохозяйственные работы были прекращены. О происшествии осведомлены российские миротворцы, говорится в сообщении на сайте полиции Нагорного Карабаха. 

На сайте и в соцсетях Минобороны Азербайджана к 17.40 мск не содержится комментариев относительно заявления полиции Нагорного Карабаха.

"Кавказский узел" также писал, что Армения и Азербайджан регулярно обмениваются обвинениями в обстрелах, несмотря на соглашение о перемирии. Как 23 декабря Минобороны Армении заявило, что азербайджанские военные обстреляли из стрелкового оружия и миномета приграничные позиции армянских военных. Военное ведомство Азербайджана заявило о минометных обстрелах своих позиций с армянской стороны. 30 декабря Азербайджан обвинил Армению в стрельбе в направлении двух населенных пунктов Кельбаджарского и Дашкесанского районов. Армения отвергла это обвинение.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Жители Нагорного Карабаха отметили Рождество на фоне блокады Лачинского коридора", "Лачинский коридор остается закрытым 26-е сутки", "Более 70 армянских офицеров стали обвиняемыми по делам о 44-дневной войне".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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