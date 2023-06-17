Пограничник погиб в Азербайджане

17 июня 2023, 21:35

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Старший сержант Парвиз Гаджиев совершил суицид, сообщила Государственная пограничная служба Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 8 января Каспийский институт военных исследований (CDSI) опубликовал отчет о потерях среди азербайджанских военных в 2022 году. По данным института, погибло не менее 145 военнослужащих, причем 87 из них являются боевыми потерями, 58 - небоевыми.

Сегодня военнослужащий Газахской отдельной пограничной дивизии Государственной пограничной службы Азербайджана старший сержант Гаджиев Парвиз Азер оглы найден мертвым. Государственная пограничная служба сообщила, что он причиной смерти стал суицид. "Инцидент произошел по причине, не связанной с военной службой", - сказано в пресс-релизе, который перевел корреспондент "Кавказского узла".

Расследование гибели Гаджиева ведется совместно с сотрудниками прокуратуры, указано в сообщении погранслужбы.

Напомним, 10 июня младший прапорщик Рахиль Ахмедов погиб в одной из частей Госпогранслужбы Азербайджана. По данным ведомства, Ахмедов погиб от огнестрельного ранения, следователи сочли его смерть суицидом.

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