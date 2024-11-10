Пограничник погиб в Азербайджане

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В Губадлинском районе Азербайджана погиб от огнестрельного ранения пограничник Хабиб Оруджов.

Как писал "Кавказский узел", среди азербайджанских силовиков регулярно происходят небоевые потери. 24 октября прокуратура сообщила о гибели от огнестрельного ранения в одной из воинских частей солдата Мурада Гасанова.

В одной из воинских частей Государственной пограничной службы Азербайджана в результате огнестрельного ранения погиб солдат Хабиб Оруджов, пишет 9 ноября Oxu.az.

Сообщение о смерти пограничника поступило в военную прокуратуру Губадлинского района, сотрудники которой провели осмотр места происшествия и возбудили уголовное дело, сообщает Haqqin.az.

"Кавказский узел" также писал, что Каспийский институт военных исследований в начале июля обнародовал отчет, где указано, что за первые шесть месяцев 2024 года 17 азербайджанских военнослужащих умерли в небоевых условиях, еще двое скончались от ран, полученных в прошлом году. Институт также привел статистику раненых – по меньшей мере 18 военных были ранены или получили травмы, из них 15 – пострадали в ДТП, один – отравился. Еще двое военных были ранены выстрелами с армянской стороны.

Напомним, 26 ноября 2023 года Каспийский институт военных исследований опубликовал отчет о потерях среди азербайджанских военных за 11 месяцев 2023 года. Эти потери, по данным института, составили не менее 258 военнослужащих, причем 212 из них являются боевыми потерями, а 46 – небоевыми.

Каспийский институт военных исследований (CDSI) начал работу в феврале 2015 года в Германии. Одним из его основателей стал Джасур Сумеринли, возглавлявший центр журналистских военных исследований "Доктрина" до своего отъезда из Азербайджана в сентябре 2014 года.

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