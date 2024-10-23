RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
05:57, 23 октября 2024

Солдат погиб в Азербайджане

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В одной из воинских частей Азербайджана от огнестрельного ранения погиб солдат Мурад Гасанов, сообщила прокуратура.

Как писал "Кавказский узел", среди азербайджанских силовиков регулярно происходят небоевые потери. 19 октября стало известно о самоубийстве в одной из воинских частей новобранца Новруза Гёзалова.

В результате выстрела из огнестрельного оружия в одной из воинских частей Азербайджана погиб солдат Мурад Гасанов, сообщает 22 октября Oxu.az со ссылкой на Губадлинскую военную прокуратуру.

Сотрудники прокуратуры и криминалисты провели осмотр места происшествия и тела, изъяты вещественные доказательства, возбуждено уголовное дело, однако подробности инцидента не сообщаются, информирует Haqqin.az.

"Кавказский узел" также писал, что Каспийский институт военных исследований в начале июля обнародовал отчет, где указано, что за первые шесть месяцев 2024 года 17 азербайджанских военнослужащих умерли в небоевых условиях, еще двое скончались от ран, полученных в прошлом году. Институт также привел статистику раненых – по меньшей мере 18 военных были ранены или получили травмы, из них 15 – пострадали в ДТП, один – отравился. Еще двое военных были ранены выстрелами с армянской стороны.

Напомним, 26 ноября 2023 года Каспийский институт военных исследований опубликовал отчет о потерях среди азербайджанских военных за 11 месяцев 2023 года. Эти потери, по данным института, составили не менее 258 военнослужащих, причем 212 из них являются боевыми потерями, а 46 – небоевыми.

Каспийский институт военных исследований (CDSI) начал работу в феврале 2015 года в Германии. Одним из его основателей стал Джасур Сумеринли, возглавлявший центр журналистских военных исследований "Доктрина" до своего отъезда из Азербайджана в сентябре 2014 года.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
06:56, 23 октября 2024
Военнослужащий из Камышина убит на Украине
03:59, 23 октября 2024
Четыре беспилотника сбиты над Ростовской областью
19:53, 22 октября 2024
Два жителя Волгоградской области лишены гражданства за уклонение от воинского учета
15:27, 22 октября 2024
Военнослужащий из Дагестана убит на Украине
13:51, 22 октября 2024
Блогер из Башкортостана осужден за видео о монументе "Родина-мать зовет!"
11:03, 22 октября 2024
Роман Шкловер отпущен на свободу
Все события дня
Новости
23 октября 2024, 06:56
Военнослужащий из Камышина убит на Украине
Колония, фото: Елена Синеок, "Юга.ру"
23 октября 2024, 04:58
Заключенный пожаловался на отсутствие медицинской помощи в волгоградской колонии
Обломок беспилотника. Фото: пресс-служба администрации Волжского
23 октября 2024, 03:59
Четыре беспилотника сбиты над Ростовской областью
23 октября 2024, 03:22
Туристический налог введен в Ростове-на-Дону
Мигранты. Фото: пресс-служба ФССП
23 октября 2024, 02:23
Дело о незаконной миграции возбуждено после рейда на рынке Нальчика
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
23 сентября 2024, 12:52
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
19 августа 2024, 18:07
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
19 июня 2024, 14:48
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
15:49, 22 октября 2024
Ветер с Апшерона
3
Ливень в Баку. А что если в COP29?
Фото
15:54, 21 октября 2024
Ветер с Апшерона
Троллейбусы будущего из прошлого, украденные в Баку
Фото
09:16, 21 октября 2024
Ветер с Апшерона
8
Молдова определила свой выбор. Что сказал бы Азербайджан?
Все блоги
Справочник
Графити одного из участников акции #ultCtlf& Ajnjhttps://t.me/helpseda/107?single Похищение Седы Сулеймановой

Парламент Грузии. Фото: https://www.interpressnews.ge https://ru.wikipedia.org/ Парламентские выборы в Грузии

Зарема Мусаева в суде. Скриншот фото в телеграм-канале «Бакар Янгулбаев» Дело Заремы Мусаевой

Блогеры
Фото
15:49, 22 октября 2024
Ветер с Апшерона
3
Ливень в Баку. А что если в COP29?
Фото
08:35, 22 октября 2024
Ветер с Апшерона
14
Родной русский язык
Фото
15:54, 21 октября 2024
Ветер с Апшерона
Троллейбусы будущего из прошлого, украденные в Баку
Фото
09:16, 21 октября 2024
Ветер с Апшерона
8
Молдова определила свой выбор. Что сказал бы Азербайджан?
Фото
17:18, 20 октября 2024
Ветер с Апшерона
4
Канакская неблагодарность
Аналитика
09 октября 2024, 11:32
В ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в III квартале 2024 года 2 человека убито и один ранен
07 октября 2024, 13:21
2 человека погибли в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в сентябре 2024 года
Темы дня
Азиз Оруджев. Фото: www.zdg.md https://www.zdg.md/ru/?p=16406
22 октября 2024, 21:39
Супруга Азиза Оруджева потребовала обеспечить ему срочное лечение

Полиция Армении. Фото: https://armedia.am/rus/news/59861/policiya-armenii-priziyvaet-zhurnalistov-nakhodyashchikhsya-na-meste-provedeniya-sobraniya-soblyudat-razumnuyu-distanciyu-novoe-zayavlenie.html
22 октября 2024, 17:08
Армянские юристы сочли риск преследования одним из препятствий экстрадиции россиян

Рауф Арашуков. Фото пресс-службы Совета Федерации
22 октября 2024, 13:11
Рауф Арашуков обвинен в даче крупной взятки сотрудникам колонии

Парламент Грузии. Фото: report.az https://report.az/ru/v-regione/parlament-gruzii-10-go-sozyva-zavershil-rabotu-za-mesyac-do-vyborov/
22 октября 2024, 10:23
Наблюдатели потребовали расследовать связанные с выборами в парламент Грузии преступления

Грузия протестует: последний шанс стать Европой
Грузия протестует: последний шанс стать Европой
Сельчане полгода ждали компенсации после наводнения в Армении
Сельчане полгода ждали компенсации после наводнения в Армении
Wildberries: смогут ли кадыровцы избежать кровной мести?
Wildberries: смогут ли кадыровцы избежать кровной мести?
Владикавказ: в заброшенном доме живёт многодетная семья
Владикавказ: в заброшенном доме живёт многодетная семья
Переселенцы из Карабаха рассказали о жизни в приграничном селе
Переселенцы из Карабаха рассказали о жизни в приграничном селе
Участие Кадырова в сделке Wildberries обернулось перестрелкой
Участие Кадырова в сделке Wildberries обернулось перестрелкой
Показать больше