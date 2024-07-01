Исследователи обнародовали отчет о потерях азербайджанских военных

01 июля 2024, 16:47

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За первые шесть месяцев 2024 года 17 азербайджанских военнослужащих умерли в небоевых условиях, еще двое скончались от ран, полученных в прошлом году, заявил Каспийский институт военных исследований.

Как писал "Кавказский узел", в ноябре 2023 года Каспийский институт военных исследований опубликовал отчет о потерях среди азербайджанских военных за 11 месяцев 2023 года. Безвозвратные потери сектора безопасности и обороны Азербайджана за этот период составили 258 человек, при этом в боевых условиях погибли 212 человек, остальные 46 - небоевые потери. Большинство смертей произошли во время военной операции Азербайджана в Карабахе в сентябре 2023 года.

Каспийский институт военных исследований (CDSI) начал работу в феврале 2015 года в Германии. Одним из его основателей стал Джасур Сумеринли, возглавлявший центр журналистских военных исследований "Доктрина" до своего отъезда из Азербайджана в 2014 году.

Каспийский институт военных исследований сегодня обнародовал данные о потерях азербайджанских военнослужащих за первые шесть месяцев 2024 года.

Согласно отчету, безвозвратные потери азербайджанской армии и других силовых ведомств составили 19 военнослужащих, из них 17 из них умерли в небоевых условиях, еще двое скончались от ран, полученных в сентябре 2023 года во время антитеррористической операции в Карабахе.

19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия в Карабахе, после чего была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении карабахской Армии обороны. 1 января 2024 года Нагорно-Карабахская республика прекратила существование в соответствии с указом ее последнего президента Самвела Шахраманяна. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

Среди небоевых потерь пять случаев гибели военнослужащих произошли в автомобильных авариях, четыре – в несчастных случаях, три человека умерли от болезней, трое совершили самоубийства, один военный умер в результате «незаконного действия», еще один - по неизвестным причинам.

17 умерших военных служили в частях Минобороны, еще двое – в Государственной пограничной службе, говорится в документе, переведенном на русский язык корреспондентом "Кавказского узла".

Военный институт также приводит статистику раненых. По меньшей мере 18 военных были ранены или получили травмы, из них 15 пострадали в ДТП, один отравился. Еще двое военных были ранены от выстрелов с армянской стороны.

Отчет подготовлен на основе официальных данных государственных органов Азербайджана, сообщениях СМИ и информации из соцсетей, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" руководитель CDSI Джасур Сумеринли.

Впервые за более чем 20 лет мониторинга нет случаев гибели военных в боевых условиях

"Впервые за более чем 20 лет ведения нами мониторинга потерь сектора безопасности и обороны Азербайджана в составе центра «Доктрина» и CDSI нет случаев гибели военных в боевых условиях. И это связано с прекращением карабахского конфликта. К сожалению, скончались двое раненых, которые получили ранения в ходе сентябрьских боев в прошлом году. В то же время, стрельба все-таки происходила на условной границе Азербайджана и Армении, и в обзорный период были ранены двое азербайджанских пограничников. Однако начавшийся процесс делимитации и демаркации усиливает надежды на окончательное прекращение конфликта между Азербайджаном и Арменией и достижение мира", - сказал Сумеринли.

Напомним, 19 апреля госкомиссии Азербайджана и Армении договорились о согласовании границы двух стран на ее северном участке по линии на момент распада СССР. 24 мая армянские и азербайджанские пограничники приступили к охране участков границы, определенных при делимитации.

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