Продлен арест обвиняемых по делу о подготовке теракта в Каспийске

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Суд в Москве продлил срок ареста троих обвиняемых в подготовке теракта в Каспийске и снабжении оружием участников нападения на "Крокус Сити Холл" в Красногорске.

Как писал "Кавказский узел", в апреле были арестованы задержанные в Дагестане четверо граждан Таджикистана и гражданин России (уроженец Таджикистана). По данным Национального антитеррористического комитета, у низ было найдено автоматическое оружие, боеприпасы и самодельное взрывное устройство. Пострадавших среди мирных жителей и потерь среди силовиков нет, отчитался комитет.Шахромджон Гадоев, Мустаким Солиев, Зубайдулло Исмаилов, Умеджон Солиев и Хусейн Хамидов работали кафельщиками на стройках в Махачкале и Каспийске. Следствие считает, что они готовили теракт в Каспийске и снабжали оружием участников атаки на "Крокус Сити Холл". 29 августа суд в Москве продлил арест всем пятерым на три месяца. 21 ноября суд в Москве продлил до конца февраля арест задержанным в Дагестане Шахромджону Гадоеву и Мустакиму Солиеву.

Режим контртеррористической операции (КТО) 31 марта был введен в Махачкале и в Каспийске. Перед этим, по данным силовиков, была получена информация о местонахождении вооруженных людей, причастных к террористической деятельности. Во время спецоперации задержаны иностранные гражданине, которые снабжали деньгами и оружием участников атаки на "Крокус Сити Холл" и сами готовили теракт в месте массового пребывания людей в Каспийске, заявила ФСБ. Режим КТО был отменен в тот же день.

Басманный суд Москвы до марта продлил срок ареста троим фигурантам уголовного дела о теракте в "Крокус Сити Холле", этапированным из Дагестана, заседание проходило в закрытом режиме, сообщило сегодня РИА "Новости".

"Ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемым Исмаилову Зубайдулло, Солиеву Умеджону, Хамидову Хусейну меру пресечения в виде содержания под стражей на срок три месяца, до 1 марта 2025 года", - процитировало агентство решение судьи Евгении Николаевой.

За минувшие несколько дней суд продлил арест еще 14 другим фигурантам дела. Они обвиняются в участии в деятельности террористической организации, (часть 2 статьи 205.5 УК РФ), теракте, повлекшем смерть людей (часть 3 статьи 205 УК РФ), приготовлении к совершению теракта (часть 1 статьи 30, часть 2 статьи 205 УК РФ), незаконном обороте огнестрельного оружия и изготовлении взрывного устройства (часть 4 статьи 222 и часть 3 статьи 223.1 УК РФ), говорится в сегодняшней публикации агентства.

Напомним, в ходе антитеррористической операции в Каспийске силовики вывели рано утром жильцов одного из многоквартирных домов, где происходило задержание подозреваемых, и первое время запретили покидать территорию двора. По окончании КТО жильцам разрешили вернуться в квартиры.

"Кавказский узел" писал, что в ноябре в деле о теракте в "Крокус Сити Холле" появились новые фигуранты, жители Ингушетии. Двое из них арестованы, а еще двое объявлены в розыск. По версии следствия, они могут быть связаны с уже признанным террористическим и запрещенным судом боевым крылом вирда баталхаджинцев, хотя опрошенные "Кавказским узлом" аналитики сочли эту версию сомнительной.

22 марта вооруженные люди ворвались в концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске, открыли стрельбу и совершили поджог. По официальным данным, при теракте погибли 145 человек. Теракт в Красногорске стал крупнейшим за 30 лет в московском регионе. "Кавказский узел" ведет обновляемую хронику террористических актов, совершенных на территории России с 1999 года. Новости по этой теме публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Теракты в Москве и на Кавказе".

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