Версия о причастности баталхаджинцев к теракту в "Крокусе" поставлена под сомнение

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Члены боевого крыла баталхаджинцев не имели интереса в нападении на «Крокус», а возможности этой террористической группы были подорваны после волны репрессий со стороны силовиков, указали источники в Ингушетии.

Как писал "Кавказский узел", 1 ноября стало известно, что суд в Москве заключил под стражу жителей Ингушетии Хусейна Медова и Джабраила Аушева, обвиняемых в незаконном обороте оружия и взрывчатки. Следствие считает их соучастниками теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл", связанными с признанным террористической организацией боевым крылом ингушского вирда баталхаджинцев. Также, по версии следствия, участники боевого крыла баталхаджинцев связаны с украинскими спецслужбами. Боевое крыло баталхаджинцев силовики пытаются предоставить как международную террористическую организацию, констатировал юрист.

Батал-хаджи Белхороев – ингушский шейх, основатель одной из кадиритских ветвей (вирдов), последователь шейха Кунта-хаджи, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Батал-хаджи и его последователи". Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил баталхаджинцев своими братьями и заявил, что термин "баталхаджинское террористическое общество" абсурден. В феврале 2023 года ФСБ включила в список террористических организаций боевое крыло вирда баталхаджинцев.

Версию следствия прокомментировали "Кавказскому узлу" ингушская журналистка Изабелла Евлоева, ингушский общественный деятель, попросивший не публиковать его имя, и адвокат из Ингушетии, который дал комментарий также на условиях анонимности.

Я не верю в правдоподобность этой версии

Изабелла Евлоева сообщила, что не считает правдоподобной версию следователей о связях баталхаджинцев с украинскими спецслужбами. "Украинский след в теракте в «Крокусе» искали с самого начала. Я не верю в правдоподобность этой версии. Я считаю, что задержанные, возможно, попали под общую волну репрессий, направленную против баталхаджинцев после убийства Эльджаркиева. Напомню, что баталхаджинец Курейш Картоев открыто признался в том, что действовал на основе кровной мести, и после этого начались преследования баталхаджинцев со стороны властей", - сказала она.

Не исключено, что задержанные действительно продавали оружие, даже не зная, кому именно, отметила журналистка. "Однако версия о том, что они осознанно сотрудничали с группировкой, ответственной за теракт, мне кажется весьма сомнительной. Тем более, что у баталхаджинцев своя религиозная идеология, отличная от остальных ингушей. Безусловно, баталхаджинцы имели определенное влияние в Ингушетии, которое не всегда было законным, и, считалось, что часть из них была замешана в коррупционных схемах, продаже оружия и других преступлениях. Однако это не означает, что государство вправе применять репрессии против всей общины из-за действий отдельных лиц", - пояснила Евлоева.

По ее словам, влияние баталхаджинцев в Ингушетии сильно ослабло. «Влияние баталхаджинцев, действительно, ослабло - и даже не после объявления их террористической организацией, а после убийства Эльджаркиева и последовавшей за ним волны репрессий со стороны силовиков. Предполагалось, что создание отряда «БОБР» ("Баталхаджинского отряда быстрого реагирования". – Прим. "Кавказского узла") и отправка его участников на [военную операции] в Украину, а также поддержка со стороны Кадырова могут укрепить их позиции. Но аресты продолжаются, и даже заступничество Кадырова не смогло кардинально повлиять на ситуацию», - отметила она.

Евлоева добавила, что этот скандал никак не влияет на позиции главы Ингушетии. «Я не считаю, что версия об ингушском следе в теракте в “Крокусе” каким-либо образом угрожает позиции Калиматова. Баталхаджинцы всегда позиционировали себя как отдельная община в Ингушетии, которая стремилась сохранить свою уникальность, они избегали смешанных браков, поддерживали определенную дистанцию от остального ингушского общества и даже наказывали так называемых отступников – тех, кто посмел выйти из общины. Кураторы в Кремле также все это прекрасно понимают. Поэтому данная версия не несет угрозы для позиции Калиматова. Если даже арест его брата, Магомеда-Башира Калиматова, не повлиял на его назначение главой республики, то версия об “ингушском следе” в террористическом акте тем более не способна пошатнуть его позиции», - подчеркнула она.

Влияние баталхаджинцев в регионе очень ослабилось

Ингушский общественный деятель также сомневается в версии следователей. «Я считаю эту версию глупостью. Их [баталхаджинцев] структура увязана на обогащении, но не на политике. И тем более не на таких диверсионных действиях. Влияние баталхаджинцев в регионе очень ослабилось. Поддержка отдельных лиц позволяет им оставаться в аморфном или в затаённом состоянии. Но в глазах общественности Ингушетии они выглядят как пятая колонна», - сказал он.

Активист уверен, что версия об ингушском следе в теракте в "Крокусе", даже если будет доказано, что задержанные знали о планах террористов, предоставляя им оружие, не угрожает позициям Калиматова как главы республики.

«Калиматов не является самостоятельной политической фигурой, к сожалению. Его позиции ничего угрожать не может. Тем более после уголовного преследования брата, когда даже это не повлияло на его позиции и его не сняли с должности. Это показывает, что он удобный чиновник для Кремля, и ему доверяют всё еще», - отметил он.

Это больше напоминает попытку найти виновных любой ценой

По мнению ингушского адвоката, уголовное дело баталхаджинцев вызывает вопросы. «По опыту могу сказать, что сильно сомневаюсь относительно версии, что члены баталхаджинской группы могли продать оружие, зная конкретно, что оно предназначается для такого громкого теракта. Они вполне могли представить последствия для себя лично и не делать подобное. Это больше напоминает попытку найти виновных любой ценой», - сказал он.

Адвокат считает, что в настоящее время в республике нет влияния баталхаджинцев. «Они потеряли свое влияние, не играют большой роли в различных процессах, происходящих в Ингушетии. То есть если раньше их фактор мог иметь какое-то влияние, то сейчас уже нет. Позиции их ослабли. Что касается ослабления позиций главы республики из-за этого дела, то я думаю, что даже при большом желании его имя не смогут связать с этим делом и как-то на него повлиять. Недавно была новость о деле против его родного брата, которого обвиняют в мошенничестве. Даже это дело не повлияло на его позиции. Так что баталхаджинцы и их арест не влияет на позиции главы», - отметил он.

Напомним, 22 марта вооруженные люди ворвались в концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске, открыли стрельбу и совершили поджог. По официальным данным, при теракте погибли 145 человек, ФСБ квалифицировала случившееся как теракт. По подозрению в причастности к теракту были арестованы 11 человек. Теракт в Красногорске стал крупнейшим за 30 лет в московском регионе.

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