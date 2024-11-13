Скандал с преследованием брата не пошатнул позиций главы Ингушетии

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Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов не лишился поддержки Кремля на фоне уголовного преследования брата, поскольку хищения пенсий произошли в федеральных структурах, неподконтрольных главе региона.

Как писал "Кавказский узел", в мае Мещанский суд Москвы арестовал Магомед-Башира Калиматова, который ранее возглавлял филиал "Почты России" в Ингушетии, по обвинению в мошенничестве и создании преступного сообщества. Обвинение связало брата главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова с делом о хищении двух миллиардов рублей сотрудниками Пенсионного фонда и "Почты России". 30 октября стало известно, что Магомед-Башир Калиматов обвинен в восьми эпизодах мошенничества и создании преступного сообщества.

В феврале 2023 года ингушское УФСБ сообщило, что выявлены многочисленные факты незаконного оформления пенсий, ущерб превысил 2 миллиарда рублей. Обвинения по делу о хищении из Пенсионного фонда были предъявлены 34 людям, среди которых - бывшие чиновники и сотрудники Пенсионного фонда "Почты России". По версии следствия, преступное сообщество было создано руководителем Пенсионного фонда в Ингушетии Исламом Сейнароевым и главой ингушского отделения "Почты России" Камбулатом Сукиевым и действовало в 2019-2021 годах.

Ситуацию с преследованием брата главы Ингушетии и делом о хищении соцвыплат прокомментировали "Кавказскому узлу" ингушская журналистка Изабелла Евлоева, местный активист и ингушский правозащитник, попросившие не публиковать их имена, а также адвокат Руслан Оздоев, который уже несколько лет борется за восстановление прав жителей республики на получение пенсий и соцвыплат.

Ингушетия - небольшой регион, и отношения между властями и управленческими структурами часто имеют неформальный характер

Дело о преступном сообществе и крупных хищениях с участием брата главы республики вызывает вопросы об уровне вовлеченности или осведомленности других должностных лиц, указала Изабелла Евлоева. "Ингушетия - небольшой регион, и отношения между властями и управленческими структурами часто имеют неформальный характер. Однако прямых свидетельств о связях главы республики с действиями брата нет, и их отсутствие может говорить как о разделении сфер влияния, осознанной политической изоляции главы региона от подобных практик, так и о том, что брат Калиматова действовал независимо, пользуясь своим положением. Тут можно только предполагать", - сказала она.

По ее мнению, на фоне скандала с братом Махмуду-Али Калиматову удалось переизбраться на пост главы республики во многом благодаря поддержке Кремля.

28 мая, уже после ареста Магомед-Башира Калиматова, Кремль сообщил о встрече Путина с Махмудом-Али Калиматовым. В июне Калиматов объявил о намерении баллотироваться на пост на второй срок. 15 августа Владимир Путин внес на рассмотрение парламента Ингушетии три кандидатуры на пост главы: Махмуда-Али Калиматова, а также депутатов Алихана Арапханова и Ислама Гадиева. 8 сентября депутаты большинством голосов переизбрали Калиматова главой республики.

«Здесь могут сыграть роль несколько факторов. Во-первых, подобные обвинения часто возникают в периоды политической нестабильности или смены власти, когда происходит борьба за влияние в республике. Калиматов мог сохранить свои позиции благодаря поддержке федерального центра, который может рассчитывать на его управляемость. Во-вторых, случаи арестов близких родственников высокопоставленных лиц в России не всегда приводят к политической ответственности самого руководителя. Это также может быть связано с тем, что Калиматов не был вовлечен напрямую в хищения, что позволило ему сохранить репутацию и позиции», - сказала Евлоева.

Регион под его руководством находится в состоянии «относительной стабильности»

Журналистка полагает, что Кремль поддержал Калиматова по причине того, что не было доказательств его вовлеченности в предполагаемую преступную деятельность брата. "В таких случаях федеральный центр часто выбирает стратегию сохранения стабильности, делая ставку на уже существующих региональных лидеров, даже если их эффективность в управлении ставится под вопрос. Калиматова нельзя назвать выдающимся управленцем, в республике очень много проблем, в том числе и тех, которые он обещал решить при вступлении в должность в 2019 году. Однако регион под его руководством находится в состоянии «относительной стабильности». После волны протестов 2018-2019 годов, в Ингушетии более-менее тихо. Понятно, что это спокойствие – результат репрессивной политики властей и правоохранительных органов, но для федерального центра все выглядит спокойно, и это важно для федеральной власти", - сказала она.

Федеральный центр сейчас не заинтересован в смене губернаторов в регионах юга России, предпочитая уже проверенные кадры, указали перед сентябрьскими выборами опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

В течение продолжительного времени были жалобы на задержки пенсий и пособий

Что касается влияния хищений на настоящих получателей соцвыплат, то журналистка вспоминает, что в республике были массовые жалобы по этому поводу. «Уверена, хищения соцвыплат существенно ударили по бюджету, предназначенному для выплат нуждающимся. В ситуации, когда ущерб превышает 2 миллиарда рублей, высока вероятность того, что эти средства не дошли до тех, кто в них нуждался. Более того, пару лет назад, я помню, в течение продолжительного времени были жалобы на задержки пенсий и пособий жителям Ингушетии. Здесь подчеркну, что это были массовые жалобы и обращения. Из чего можно сделать вывод, что хищения повлияли на настоящих получателей соцвыплат. По крайней мере, на тот момент. Вопрос в том, компенсировало ли государство эти недополученные средства, чтобы стабилизировать ситуацию среди тех, кто оказался в зоне риска из-за подобных махинаций», - сказала Изабелла Евлоева.

Глава республики не может во все отрасли встревать. И это не в его компетенции

Ингушский общественный деятель, попросивший не публиковать его имя, также считает, что глава республики мог не знать о действиях преступного сообщества с предполагаемым участием его брата. «Конечно, эта версия мне кажется правдоподобной. Глава республики не может во все отрасли встревать. И это не в его компетенции. Это федеральная организация - пенсионный фонд и социальные выплаты. Все делается без участия и контроля главы республики. Поэтому можно сказать, что брат Калиматова [если и участвовал в преступном сообществе, то] действовал по своей инициативе, без участия главы», - сказал он.

Общественный деятель уверен, что этот скандал не мог влиять на политические процессы в республике. «Это расследование не имеет никакого отношения к его [Махмуда-Али Калиматова] переизбранию. Это моё мнение, и вообще: его переизбрание - это формальность. Он является чиновником, который пользуется доверием Кремля. Надо подходить к этому вопросу именно с этой точки зрения», - указал он.

По его сведениям, хищения не повлияли на соцвыплаты. «Насколько я знаю, на истинных получателях соцвыплат это никак не сказалось, так как было сделано фиктивное получение этих выплат. Имею в виду, что истинных получателей выплат это никак не коснулось. Выплаты были не из местного бюджета, а из федерального, как мне известно», - отметил активист.

Люди жаловались на задержки с соцвыплатами

Ингушский правозащитник, пожелавший остаться неназванным, подтвердил, что больше года назад в республике были жалобы на задержки соцвыплат. "Если не ошибаюсь, это было около года назад, может, полтора. Люди жаловались на задержки с соцвыплатами, шли разговоры о каких-то проблемах, отсутствии средств. Где-то 2-3 месяца это продолжалось, но потом все получили выплаты и как бы проблема была решена", - рассказал он.

Правозащитник подчеркнул, что у него нет полной уверенности в связи этих задержек с хищениями. "Но когда я узнал про уголовное дело, первое, что пришло в голову – вот эти задержки. Возможно, есть какая-то связь. Расследование это покажет. Надеюсь, что материалы дела будут доступны или хотя бы судебные заседания будут освещаться, и мы узнаем все подробности. Для республики это огромные деньги, и дело довольно скандальное, поскольку там фигурирует имя брата главы Ингушетии. Не думаю, что он [глава региона] как-то связан с преступной деятельностью брата, но он не мог не знать, что идет какой-то незаконный процесс", - предположил правозащитник.

Восстановление прав на получение пенсий и соцвыплат занимает от 12 месяцев, рассказал адвокат Руслан Оздоев. «Такие масштабы не критичны, то есть не приводят к массовому возмущению, однако вот уже два года все суды республики усиленно работают по этой теме. Сейчас все вошло в рабочую колею - от отказа в пенсии до ее восстановления в судебном порядке занимает примерно от года до полутора лет. Необходимо пройти все стадии судебного процесса», - сказал он.

По его мнению, уголовное дело с участием брата главы республики не поможет искоренению коррупции. "Любая коррупционная схема вполне себе благоденствует и работает, лишь некоторые чиновники время от времени теряют всякую осторожность, и тогда они оказываются на скамье в зале суда. То есть хапнул, больше чем ему положено, но то, что положено, не отрицается по умолчанию", - сказал Оздоев.

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