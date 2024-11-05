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20:14, 5 ноября 2024

Юрист оценил появление баталхаджинцев в деле "Крокуса"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Боевое крыло вирда баталхаджинцев, которое признано террористическим и запрещено в России, силовики пытаются предоставить как международную террористическую организацию.

Как писал "Кавказский узел", Хусейн Медов и Джабраил Аушев арестованы по обвинению в незаконном обороте оружия и взрывчатки. Следствие связывает их с признанным террористическим боевым крылом ингушского вирда баталхаджинцев и оружием, использованным для теракта в "Крокусе". Еще двое жителей Ингушетии объявлены в розыск.

Батал-хаджи Белхороев – ингушский шейх, основатель одной из кадиритских ветвей (вирдов), последователь шейха Кунта-хаджи, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Батал-хаджи и его последователи". Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил баталхаджинцев своими братьями после волны арестов осенью 2022 года. 3 ноября 2022 года он вступился за семью Белхароевых. Кадыров заявил, что термин "баталхаджинское террористическое общество" абсурден, а Белхароевы всегда будут его близкими братьями. В феврале 2023 года ФСБ включила в список террористических организаций боевое крыло ингушского вирда баталхаджинцев.

Баталхаджинцев из разряда простых террористов переводят в ранг международных, считает юрист Центра защиты прав человека «Мемориал»*.

"Создаётся впечатление, что появление новых фигурантов-баталхаджинцев в деле о теракте в “Крокус Сити Холле” не случайно. Сообщение об этом появилось накануне пятилетней годовщины убийства начальника ингушского Центра противодействия экстремизму  и его брата. Очевидно, таким образом силовики хотят показать, что одним только уголовным делом по убийству начальника ингушского ЦПЭ они ограничиваться не будут. Фактически целое религиозное сообщество оказалось вне закона. Теперь же, когда появился новый след в деле “Крокуса”, баталхаджинцев из разряда простых террористов переводят в ранг международных", - указал он.

Глава ингушского Центра по противодействию экстремизму Ибрагим Эльджаркиев был застрелен в Москве 2 ноября 2019 года вместе со своим братом Ахмедом Эльджаркиевым. В декабре 2022 года Следком отчитался о завершении расследования этого убийства. Руководителем группировки, причастной к убийству Эльджаркиева, следователи считают предпринимателя Хасана Полонкоева.   Согласно одной из версий, убийство Эльджаркиева стало результатом кровной мести на фоне его конфликта с баталхаджинцами, один из лидеров которых, Ибрагим Белхароев, был убит в 2018 году. 

Примечательно, что это происходит на фоне попытки реабилитировать религиозное сообщество, подчеркнул он в комментарии, напомнив о проекте документа, который журналист Максим Шевченко зачитал во время совместного визита в мечеть им. Батал-Хаджи в селении Сурхахи с муфтием Чечни Салахом Межиевым. "Шевченко представил проект обращения к руководству России о защите прав членов вирда Батал-Хаджи. Он подчеркнул важность роли членов вирда, служащих в вооруженных силах и силовых структурах РФ и осудил дискриминацию этого религиозного течения на основе надуманных обвинений. Он считает преследование баталхаджинцев прямым нарушением их конституционных прав на свободу вероисповедания", - подчеркнул юрист.

В проекте документа, который зачитал журналист, четыре пункта, на видео попала часть третьего из них и полностью четвертый пункт. В третьем пункте Шевченко указал, что последователи Батал-хаджи исполняют свою долг в рядах вооруженных сил  и силовых структурах, следует из видео, которое опубликовала "Фортанга" 25 октября.

"Преследование и дискриминация  баталхаджинцев на на основе надуманных обвинений является прямым нарушением их конституционных прав на свободу вероисповедания и противоречит принципам Конституции РФ, позиции президента России Владимира Путина, принципам толерантности и религиозной терпимости", - говорится в четвертом пункте проекта. "Вирд Батал-Хаджи Белхароева является неотъемлемой частью духовного наследия региона, и её дальнейшее существование должно быть гарантировано государством", - подчеркнул Шевченко. Затем он предложил принять документ как проект и передать его "учителям ии духовным наставникам" для дополнения и доработки следует из записи.

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Автор: "Кавказский узел"

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Вагон для высылки. Скриншот https://www.ekhokavkaza.com/a/2208860.html Депортация карачаевцев

Абдулмумин Гаджиев. Скриншот из видео - https://www.youtube.com/watch?v=cX1Rf2eZxdM "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева

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