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03:28, 22 ноября 2024

Суд продлил арест двум обвиняемым в подготовке теракта в Каспийске

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Москве продлил до конца февраля арест задержанным в Дагестане Шахромджону Гадоеву и Мустакиму Солиеву, которым вменяют подготовку теракта в Каспийске и поставку оружия участникам нападения на "Крокус Сити Холл" в Красногорске.

Как писал "Кавказский узел", в апреле были арестованы задержанные в Дагестане четверо граждан Таджикистана и гражданин России (уроженец Таджикистана). Шахромджон Гадоев, Мустаким Солиев, Зубайдулло Исмаилов, Умеджон Солиев и Хусейн Хамидов работали кафельщиками на стройках в Махачкале и Каспийске. Следствие считает, что они готовили теракт в Каспийске и снабжали оружием участников атаки на "Крокус Сити Холл". 29 августа суд в Москве продлил арест всем пятерым на три месяца. 

31 марта режим контртеррористической операции (КТО) был введен в Махачкале и в Каспийске. Перед этим, по данным силовиков, была получена информация о местонахождении вооруженных людей, причастных к террористической деятельности. Во время спецоперации задержаны иностранные гражданине, которые снабжали деньгами и оружием участников атаки на "Крокус Сити Холл" и сами готовили теракт в месте массового пребывания людей в Каспийске, заявила ФСБ. Режим КТО был отменен в тот же день.

Басманный суд Москвы 21 ноября в закрытом заседании продлил арест Шахромджону Гадоеву и Мустакиму Солиеву. Они пробудут в СИЗО до 28 февраля 2025 года, сообщило ТАСС. 

Ранее на этой неделе был продлен арест другим 12 фигурантам дела о теракте в "Крокус Сити Холле", в том числе четверым предполагаемым исполнителям нападения, отмечает агентство.

24-летнему Гадоеву и 21-летнему Солиеву вменяют пять статей УК России: теракт, подготовка теракта, участие в террористической деятельности, незаконный оборот оружия и боеприпасов и незаконное изготовление взрывного устройства. Обвинение считает их участниками запрещенной в России террористической организации.

"Кавказский узел" писал, что в ноябре в деле о теракте в "Крокус Сити Холле" появились новые фигуранты, жители Ингушетии. Двое из них арестованы, а еще двое объявлены в розыск. По версии следствия, они могут быть связаны с уже признанным террористическим и запрещенным судом боевым крылом вирда баталхаджинцев, хотя опрошенные "Кавказским узлом" аналитики сочли эту версию сомнительной. 

22 марта вооруженные люди ворвались в концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске, открыли стрельбу и совершили поджог. По официальным данным, при теракте погибли 145 человек. Теракт в Красногорске стал крупнейшим за 30 лет в московском регионе. "Кавказский узел" ведет обновляемую хронику террористических актов, совершенных на территории России с 1999 года. Новости по этой теме публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Теракты в Москве и на Кавказе".

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Автор: "Кавказский узел"

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