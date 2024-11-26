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06:32, 26 ноября 2024

Власти признали убитыми на Украине 5350 бойцов из регионов юга России

Российские военные в зоне военной операции на Украине. Кадр из видео в телеграм-канале Минобороны РФ https://t.me/mod_russia/34635

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Не менее 2780 силовиков из СКФО и 2570 бойца из ЮФО убиты в зоне специальной военной операции на Украине. Больше всего убитых военных приходится на Дагестан.

Как информировал "Кавказский узел", на 21 ноября официально были признаны убитыми в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине более 5300 бойцов из регионов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) и Южного федерального округа (ЮФО). Наибольшее число убитых пришлось на Дагестан.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Представители властей и силовых ведомств официально признали убитыми в военной операции не менее 5350 бойцов из регионов юга России: 2570 – из СКФО и 2780 – из ЮФО.

Наибольшее число убитых приходится на Дагестан – 1133. Подтверждена смерть 321 бойца из Северной Осетии, 535 военных из Ставропольского края, 215 - из Чечни (власти обнародовали имена 191 убитого, о гибели еще 23 бойцов глава республики Рамзан Кадыров сообщил 27 октября 2022 года, не называя имен), 187 - из Кабардино-Балкарии ("Кавказскому узлу" известны имена 163 из них, о гибели еще 17 бойцов стало известно из отчета властей о выплате компенсаций родным погибших на Украине в 2022 году), 96 – из Ингушетии и 83 – из Карачаево-Черкесии.

Официально признаны убитыми в ходе спецоперации 2780 военных из ЮФО. Согласно сообщениям властей и силовиков, во время проведения СВО на Украине убиты 1003 бойцов из Волгоградской области, 598 бойца из Ростовской области, 594 военнослужащих из Краснодарского края, 412 военных из Астраханской области, 69 бойцов из Адыгеи, 104 – из Калмыкии.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

Напомним, первым из представителей властей о гибели в ходе СВО российского военного сообщил глава Дагестана Сергей Меликов. 26 февраля 2022 года он рассказал, что на Украине погиб офицер Нурмагомед Гаджимагомедов.

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Автор: "Кавказский узел"

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Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

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