Направлено на пересмотр дело участника рейда Басаева на Дагестан

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Дело уроженца Чечни Александра Уманцева, осужденного за участие в рейде боевиков на Дагестан, направлено на пересмотр после отмены приговора.

Как писал "Кавказский узел", 5 июня Следком отчитался о передаче в суд уголовного дела Александра Уманцева, обвиняемого по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь силовиков; предусматривает от 12 лет до пожизненного лишения свободы).

По версии следствия, 5 сентября 1999 года Уманцев в составе группировки под руководством Шамиля Басаева и иорданца Амира Хаттаба принял участие в нападении на сотрудников Новолакского РОВД и "из автомата Калашникова производил в них прицельные выстрелы".

Дело Александра Уманцева, обвиняемого по статье 317 УК РФ, после отмены приговора повторно поступило в Новолакский райсуд Дагестана, указано в карточке дела на сайте суда.

Карточка дела обновлена 22 ноября, в ней указано, что материалы поступили в суд 23 октября, заседание 5 ноября было отложено и было назначено на 21 ноября. Итоги этого заседания и дата следующего, по состоянию на 16.45 мск 23 ноября, в карточке дела не опубликованы.

Решение о возвращении дела в районный суд было принято 9 октября Верховным судом Дагестана. "Обвинительный приговор отменен с передачей дела на новое судебное разбирательство", - указано в карточке дела апелляционной инстанции.

В карточке опубликован текст апелляционного определения, из которого следует, что 6 августа Новолакский райсуд приговорил уроженца Чечни Александра Уманцева к 19,5 года колонии строгого режима. Однако прокуратура обжаловала приговор, потребовав ужесточить наказание и приговорить Уманцева к 25 годам колонии строгого режима.

Изложенное судом в приговоре описание преступного деяния является абстрактным, неконкретным

Верховный суд обратил внимание, что из описания преступления, которое признано судом доказанным, неясно, при каких обстоятельствах Уманцев вступил в банду, от кого именно он получил оружие и боеприпасы, каким образом оказался на территории Дагестана, какие конкретно действия он совершил в составе банды и какие общественно-опасные последствия наступили.

"Суду первой инстанции следовало установить все эти обстоятельства, изложенные в обвинении и обвинительном заключении, исходя из доказательств, представленных стороной обвинения и приведенным в обвинительном заключении, а изложенное судом в приговоре описание преступного деяния является абстрактным, неконкретным и существенно отличается от обстоятельств, инкриминированных органом предварительного следствия. [...] Приговор суда подлежит отмене с направлением уголовного дела на новое судебное разбирательство в тот же суд в ином составе суда", - заявил Верховный суд Дагестана.

Житель Чечни с таким же именем - Александр Уманцев - в 2006 году был приговорен к 18 годам колонии по обвинению в бандитизме, незаконном обороте оружия, вымогательстве, хищении оружия и убийстве. Также он был обвинен в серии нападений на сотрудников милиции в 2004-2005 годах. По версии следствия, Александр Уманцев с 1999 года состоял в группировке, совершавшей нападения на сотрудников милиции на территории Чечни.

Напомним, 7 августа 1999 года на территорию Дагестана вошли из Чечни более тысячи вооруженных бойцов под руководством Шамиля Басаева и Амира Хаттаба. Более месяца в республике продолжались бои, в том числе 5 сентября около 2000 боевиков вновь перешли чечено-дагестанскую границу и заняли села и высоты в Новолакском районе. Лишь 15 сентября 1999 года министр обороны объявил, что территория Дагестана полностью освобождена, говорится в справке "Кавказского узла" "Вторжение боевиков в Дагестан (1999)".

Следователи и спустя много лет периодически сообщают о задержаниях предполагаемых участников этого нападения. Так, 2 ноября 2022 года силовики задержали жителей Ставрополья Эдуарда Таушева и Темирали Заракаева, которые, по версии следствия, участвовали в нападении. В апреле 2024 года дело было передано в суд.

Дела об участии в бандах Басаева и Хаттаба однотипны и зачастую сфальсифицированы, заявила ранее "Кавказскому узлу" адвокат Нарине Айрапетян. "Свидетели одни и те же везде. Пять свидетелей берутся обычно – три засекреченных свидетеля и два открытых", – сказала она.

Айрапетян подчеркнула, что дела фабрикуются и в отношении невиновных. "Когда люди не участвовали, но под угрозой, в том числе и пыток, другие люди вынужденно дают показания против них. Например, мне сообщил один мой подзащитный, который отбывает наказание в Ульяновской области, что на него оказывается давление с целью принудить дать показания по событиям 1999 года против лиц, которых он раньше вообще не знал", – рассказала адвокат.

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