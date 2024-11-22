Грузинские НПО призвали противостоять легитимизации итогов выборов

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Грузинские избиратели, чье волеизъявление не было отражено в результатах парламентских выборов, должны присоединиться к протесту и бороться за назначение повторного голосования, заявили 20 неправительственных организаций.

Как писал "Кавказский узел", 16 ноября председатель ЦИК подписал итоговый протокол выборов. Первое заседание парламента 11-го созыва назначено на 25 ноября, поскольку оно должно состояться не позднее, чем через 10 дней после объявления официальных результатов выборов, заявил сегодня спикер парламента Шалва Папуашвили.

С 28 октября в Грузии проходят акции протеста против нарушений на выборах, активную роль в протестах играют студенты тбилисских вузов. Сегодня студенты туденты и активисты анонсировали протестную акцию в день первого заседания обновленного парламента.

Грузинские неправительственные организации отреагировали на назначение первого заседание новоизбранного парламента, указав на необходимость борьбы за назначение повторных выборов. В совместном заявлении двадцати НПО подчеркивается, что правящая партия «Грузинская мечта – Демократическое движение» не должна получить легитимность в Грузии. Авторы заявления напомнили, что результаты выборов не отражают волеизъявление избирателей, «значительная часть» которых проголосовала за оппозицию, выбрав курс на евроинтеграцию.

«Грузинская мечта» не способна легитимизировать результаты проведенных выборов ни в глазах своих международных партнеров, ни в глазах собственных граждан. Все это благодаря гражданским наблюдениям и доказательствам, полученным СМИ. «Грузинская мечта» не смогла даже отпраздновать «победу», - говорится в заявлении НПО, направленном корреспонденту «Кавказского узла».

Борьба за определение внешнеполитического курса страны продолжается, поэтому важно не дать победить пророссийским силам, отмечается в заявлении. Демократическое сообщество указывает на несправедливость результатов выборов, не поздравив «Грузинскую мечту» с победой на выборах.

Наблюдатели, проводившие мониторинг выборов, зафиксировали нарушения и собрали доказательства фальсификаций, однако проиграли судебные процессы по жалобам. «Именно тот факт, что ни одна жалоба не была удовлетворена ставит под знак вопроса легитимность этих выборов», - отмечается в заявлении.

Неправительственные организации определили несколько направлений своей борьбы. Они считают необходимым прекратить сотрудничество с властями и не признавать результаты выборов, чтобы у «Грузинской мечты» не было легитимности в стране и обеспечить властям Грузии международную изоляцию. Наблюдатели готовы предоставить документы о нарушениях на выборах технической миссии Евросоюза и встретится со свидетелями, а также обнародовать данные людей, которые выполняли незаконные поручения учредителя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили в связи с выборами. В результате этого международное сообщество должно принять «конкретные решения» в отношении «Грузинской мечты», полагают авторы заявления.

Грузинские наблюдатели профессионально зафиксировали нарушения на выборах, указал старший советник Норвежского Хельсинкского комитета Оге Боркгревинг, возглавлявший миссию НХК в Грузии во время голосования на парламентских выборах. "Грузинские наблюдатели за выборами проделали профессиональную и серьезную работу по сбору доказательств фальсификаций выборов, и мы поддерживаем их требование", - сказал он в интервью "Кавказскому узлу".

Кроме того, они призвали оппозицию скоординировать свои действия с целью признания прошедших выборов нелегитимными, чтобы требовать повторных выборов на территории страны и за ее пределами. Представители оппозиционных сил не должны принимать участие в работе парламента, а со стороны общества необходимо активное участие в протестах.

Выборы в парламент Грузии прошли 26 октября. Оппозиционеры отказались признавать их итоги и заявили, что будут бойкотировать работу парламента. Отказалась признать итоги выборов и президент Саломе Зурабишвили. 21 ноября Конституционный суд принял к рассмотрению ее иск о нарушении прав граждан во время выборов.

"Кавказским узлом" подготовлены справки "Парламентские выборы в Грузии" и "Программы ведущих оппозиционных партий Грузии". Материалы о парламентских выборах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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