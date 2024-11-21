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21:42, 21 ноября 2024

Арестованный за неподчинение полиции Грузии активист начал сухую голодовку

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Активист Исако Девидзе начал сухую голодовку в следственном изоляторе в знак солидарности со всеми задержанными при разгоне акции протеста против результатов парламентских выборов в Тбилиси.

Как писал "Кавказский узел", к вечеру 20 ноября 12 из 16 задержанных на акции протеста в Тбилиси оставались под стражей и ожидали суда, еще один был арестован судом на восемь суток. Один из участников протестов, Исако Девидзе был также арестован на восемь суток за неподчинение полиции и хулиганство, Иракли Андгуладзе оштрафован. Сегодня также МВД Грузии отчиталось о задержании демонстранта, который в ночь на 19 ноября оскорбил полицейских и нанес им удары палкой.

Исако Девидзе сообщил, что начинает сухую голодовку. "В знак солидарности со всеми задержанными и преследуемыми режимом я объявляю сухую голодовку в СИЗО ЗаГеси (пригород Тбилиси)", - написал он на своей странице в Facebook*.

Исако Девидзе не принадлежит к никакой политической партии, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" юрист НПО Democracy Research Institute (DRI) Анна Гахокидзе. "Он принадлежит к молодежному движению "Джиутеби" (Упрямые). Его задерживают в этом году уже третий раз, Исако Девидзе протестовал против принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" и тогда его задерживали два раза. Не представляю, как он сможет выдержать сухую голодовку. Исако Девидзе очень худой и не один врач не позволил бы ему держать сухую голодовку", - сказала она.

Девидзе защищают юристы НПО "Ассоциация молодых адвокатов", конкретно Джуба Катомадзе, указала она.

Юристы Сети неправительственных организаций "Правовая помощь" защищают интересы задержанных во время разгона акции протеста в ночь на 19 ноября. "Юристам сети поступила информация об задержании 19 мирных демонстрантов, из которых троих отпустили на основании подписей, а одного доставили в клинику из-за травм. Представители правоохранительных органов перевели 15 задержанных в изоляторы временного содержания. Для большинства задержанных был установлен максимальный срок задержания - 48 часов.Тбилисский городской суд вчера, 20 ноября, осудил троих человек и признал всех троих правонарушителями. Во всех трёх случаях суд применил достаточно жёсткие санкции",- указали представители организации.

Выборы в парламент Грузии прошли 26 октября. Оппозиционеры отказались признавать их итоги и заявили, что будут бойкотировать работу парламента. Отказалась признать итоги выборов и президент Саломе Зурабишвили. С 28 октября в Грузии проходят акции протеста, лидеры оппозиции потребовали международного расследования фальсификаций на выборах. 16 ноября председатель ЦИК подписал итоговый протокол выборов.

"Кавказским узлом" подготовлены справки "Парламентские выборы в Грузии" и "Программы ведущих оппозиционных партий Грузии". Материалы о парламентских выборах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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Автор: Галина Готуа

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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