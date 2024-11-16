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04:12, 16 ноября 2024

Студенты в Тбилиси и Батуми выступили против фальсификации итогов выборов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики запретили группе студентов Тбилисского госуниверситета пройти в корпус и провести там акцию протеста. После этого студенты начали акцию протеста во дворе университета, к ним присоединились еще несколько сотен человек. Аналогичную акцию протеста проводят студенты Батумского госуниверситета.

Как писал "Кавказский узел", 14 ноября Тбилисский городской суд оставил без удовлетворения 11 исков оппозиции и "Ассоциации молодых юристов" с требованием не признавать итоги выборов из-за нарушения тайны голосования. Лидеры оппозиции подчеркнули необходимость проведения международного расследования, регулярно в Грузии проходят акции протеста с требованием не признавать итоги голосования.

Оге Боркгревинг, старший советник Норвежского Хельсинкского комитета, возглавлявший миссию НХК в Грузии во время голосования на парламентских выборах 26 октября, назвал легитимным требование коалиции "Мой голос" отменить результаты выборов на 1131 участке в отношении 417 тысяч избирателей. "Грузинские наблюдатели за выборами проделали профессиональную и серьезную работу по сбору доказательств фальсификаций выборов, и мы поддерживаем их требование", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Несколько десятков студентов Тбилисского государственного университета имени И. Джавахишвили 15 ноября пытались пройти в первый корпус, чтобы провести в нем акцию протеста против результатов парламентских выборов. Однако силовики не пустили их, мотивируя тем, что учеба закончилась и здание закрыто. Между студентами и полицейскими произошли стычки.

К протестующим присоединились еще несколько сотен студентов, которые провели акцию "Верни свой голос". Студенты заявили, что считают итоги выборов сфальсифицированными и намерены бороться за свои голоса.

По словам студентов, они пытались попасть в первый корпус ненадолго, чтобы сделать фото, но сопротивление силовиков вынудило их остаться. "С нами обращались жестко. Сначала мы не собирались оставаться, хотели просто сфотографироваться, но они создали ситуацию, что мы решили остаться на ночь», – сказал один из студентов в эфире "Пирвели".

Преподаватель политологии ТГУ Леван Лордкипанидзе сказал корреспонденту "Кавказского узла", что студенты сами приняли решение провести акцию. "Протестующие студенты самоорганизовались", - отметил он.

Один из преподавателей университета заявил "Пирвели", что студенты имеют полное право протестовать на территории вуза, а ректор, который пытается им в этом воспрепятствовать, "выполняет задание Кобахидзе". "Студенты хотят выразить свои протесты внутри университета. Это их право. Посмотрите, что происходит в европейских университетах. Двери какого европейского университета заперты для студентов. Но они (власти) не хотят европейского университета. Студентам не разрешили сделать ни то, ни другое. Джаба Самушия назначен ректором «Грузинской мечтой» и выполняет задачи Кобахидзе", - заявил он.

Силовики, в свою очередь, заявили, что в университете нужно учиться, а не проводить "рекламные акции". Преподавателей вуза по подземному переходу перевели в другое здание, после чего они смогли уйти с работы.

Акцию протеста проводят и студенты Батумского университета имени Шота Руставели. К протесту присоединился декан юридического факультета и несколько профессоров. Другие преподаватели призвали студентов покинуть здание и прекратить акцию протеста.

Батумских студентов поддержали учащиеся других вузов, а представители молодежного крыла коалиции "Сильная Грузия" призвали молодежь присоединиться к акции.

Напомним, выборы в парламент Грузии прошли 26 октября. Оппозиционеры отказались признавать итоги выборов и заявили, что будут бойкотировать работу парламента. Отказалась признать итоги выборов и президент Саломе Зурабишвили.

28 октября жители Грузии, не согласные с результатами выборов, вышли на акцию протеста в центре Тбилиси и перекрыли проспект Руставели. Участники акции оппозиции потребовали провести новые выборы под эгидой международной избирательной ассоциации.

"Кавказским узлом" подготовлены справки "Парламентские выборы в Грузии" и "Программы ведущих оппозиционных партий Грузии". Материалы о парламентских выборах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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Автор: Инна Кукуджанова, Галина Готуа

источник: корреспонденты "Кавказского узла"

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