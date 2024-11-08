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22:41, 8 ноября 2024

Сотрудник мэрии Кутаиси уволен после голосования за оппозицию

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Мэрия Кутаиси не продлила контракт с графическим дизайнером Цотне Тварадзе, данные о голосовании которого стали известны наблюдателю "Грузинской мечты". Тварадзе намерен оспорить это решение.

Как писал "Кавказский узел", в избиркомы Грузии поступило более тысячи жалоб на нарушения, из них полностью или частично удовлетворены 167 жалоб. Лидеры оппозиции подчеркнули необходимость проведения международного расследования.

Цотне Тварадзе рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что у него был годовой контракт и четыре года подряд 1 ноября этот контракт возобновлялся.

По  его словам, 26 октября  на избирательном участке наблюдательница  от «Грузинской мечты» делала вид, что помогает Тварадзе загрузить   бюллетень в машину для подсчета голосов, а на самом деле сняла защитный конверт и увидела, за кого он проголосовал. И это была не правящая партия, говорит Цотне Тварадзе.

Через несколько дней после выборов Цотне Тварадзе уже не смог продлить свой контракт. По его словам, несколько раз перед выборами его просили сделать что-то для "Грузинской мечты" в плане графического оформления, на что он отказывался. "Меня просили  сделать что-то конкретное для «Грузинской мечты» в плане графического дизайна, от чего я отказался, потому что ни одна партия не должна использовать ресурсы мэрии.  Ни оппозиция, ни правящая партия. Мне давали партийное задание на моей работе в органе местного самоуправления, по крайней мере,  пытались. Представьте, сколько людей в мэрии согласились бы  на предложение правящей партии», - говорит Цотне Тварадзе, который является одним из активных защитников  каньона Балди.

В органе местного самоуправления не комментируют увольнение Цотне Тварадзе. В пресс-службе утверждают, что контракт был выполнен, закончился и не получил продолжения.

 Тварадзе намерен инициировать судебный спор по этому поводу. Он сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что уже связался с адвокатом и в ближайшее время будет подготовлен иск и подан в суд.

Напомним, выборы в парламент Грузии прошли 26 октября. Оппозиционеры отказались признавать итоги выборов и заявили, что будут бойкотировать работу парламента. Отказалась признать итоги выборов и президент Саломе Зурабишвили.

28 октября жители Грузии, не согласные с результатами выборов, вышли на акцию протеста в центре Тбилиси и перекрыли проспект Руставели. Участники акции оппозиции потребовали провести новые выборы под эгидой международной избирательной ассоциации.

"Кавказским узлом" подготовлены справки "Парламентские выборы в Грузии" и "Программы ведущих оппозиционных партий Грузии". Материалы о парламентских выборах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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Автор: Галина Готуа

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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