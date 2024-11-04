Оставлены в силе приговоры четырем осужденным по "Тертерскому делу"

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Апелляционный суд в Баку не удовлетворил жалобы на приговоры четырем военнослужащим, осужденным за пытки задержанных по "Тертерскому делу".

Как писал "Кавказский узел", 4 июня суд в Сумгаите признал Санана Машиева, Джабира Гахраманова, Эльчина Алиева и Руслана Микаилова виновными в пытках задержанных по "Тертерскому делу" и приговорил к лишению свободы на сроки от четырех лет и десяти месяцев до шести лет и десяти месяцев.

В декабре 2021 года было возобновлено следствие по "Тертерскому делу". В апреле 2022 года следователи признали потерпевшими 397 человек, приговоры 16 необоснованно осужденным отменены. Были арестованы семеро военных по обвинению в пытках.

Бакинский апелляционный суд рассмотрел и не удовлетворил апелляционные жалобы осужденных по "Тертерскому делу" - Руслана Микаилова, Санана Машиева, Джабира Гахраманова и Эльчина Алиева, сообщает сегодня Report.

Напомним, весной 2017 года группа военных и гражданских была арестована в Баку по обвинению в сотрудничестве со спецслужбами Армении и подготовке диверсий. Во время следствия восемь человек были замучены до смерти, четверо из них впоследствии посмертно реабилитированы. В 2021 году члены Парламентской ассамблеи Совета Европы указали, что жертвами пыток стали свыше 200 военнослужащих, 11 из них скончались. 1 ноября 2021 года прокуратура Азербайджана признала пытки обвиняемых по "Тертерскому делу". Родные осужденных проводили акцию протеста, требуя освободить жертв пыток и привлечь к ответственности виновных.

В апреле 2022 года прокуратура по реабилитирующим основаниям прекратила дело военного Эльчина Гулиева, обвиненного в госизмене и умершего во время следствия. После возобновления производства по "тертерскому делу" Гулиев стал первым оправданным. В ноябре того же года суд отменил обвинительные приговоры 19 осужденным по "тертерскому делу".

28 ноября 2023 года суд в Азербайджане приговорил четырех военнослужащих к лишению свободы, признав их виновными в пытках задержанных по "Тертерскому делу". Вусал Алескеров и Рашид Нифталиев приговорены к 5,5 года колонии, Рустам Алескеров - к 9,5 года, Рамиль Гараев - к 5,5 года лишения свободы.

В конце декабря 2023 года суд в Азербайджане приговорил еще шестерых фигурантов "Тертерского дела", в том числе генерал-майора Бекира Оруджева, к лишению свободы на сроки от 5,5 года до 9,5 года, признав их виновными в пытках задержанных по "Тертерскому делу". 18 мая Бакинский апелляционный суд снизил срок заключения Оруджеву на три года, а остальным фигурантам - на четыре месяца.

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