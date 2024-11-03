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19:20, 3 ноября 2024

Обещания о соцжилье вызвали скепсис у карабахских беженцев

Карабахская беженка. Фото Алвард Григорян для "Кавказского узла"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Власти Армении привлекли международную организацию к разработке концепции предоставления социального жилья переселенцам из Нагорного Карабаха. Беженцы выразили опасение, что обеспечение их комфортным жильем не входит в число приоритетов армянских властей.

Как писал "Кавказский узел", в июле правительство Армении сообщило, что социальное жилье планируется предоставить примерно тысяче беженцев из Нагорного Карабаха. Для этого более 70 бездействующих зданий запланировано переоборудовать под жилье для нетрудоспособных беженцев, которые не смогут взять льготную ипотеку для строительства или покупки жилья.

К 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха. К 14 октября 2023 года в регионе оставалось не более 40 жителей, а к сентябрю 2024 года - только 14 армян, заявили карабахские правозащитники.

Международная организация CRS-United States Conference of Catholic Bishops совместно с правительством Армении займутся политикой социального жилья для беженцев из Нагорного Карабаха, заявило сегодня министерство труда и социальных вопросов Армении.

Министр Нарек Мкртчян, говоря о предоставлении социального жилья беженцам из Нагорного Карабаха, заявил, что в этом направлении ведется «разработка концепции и плана действий единой социальной политики по обеспечению жильем, а также исследования, оценки и ремонтные работы отдельных зданий с целью преобразования их в социальное жилье».

"При технической поддержке CRS, действующей в Боснии и Герцеговине, а также объединив усилия наших местных и международных партнеров, мы добьемся ощутимых результатов в строительстве социального жилья", - приводятся слова Мкртчяна в пресс-релизе министерства, который перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Министерство труда и социальных вопросов Армении и CRS подписали меморандум, "обязуясь предоставить техническую помощь в целях разработки политики, реализации пилотного проекта некоммерческого социального жилья", - отметила пресс-служба ведомства.

19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия и взял под контроль территорию Нагорного Карабаха, после чего начался массовый исход армянского населения. 1 января 2024 года непризнанная Нагорно-Карабахская республика прекратила существование в соответствии с указом ее последнего президента Самвела Шахраманяна. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах" (Арцах – армянское название Нагорного Карабаха).

Некоторые переселенцы из Нагорного Карабаха поделились с корреспондентом "Кавказского узла" скепсисом относительно заявления министерства. "Нельзя было откладывать вопрос социального жилья столько времени, необходимо было начинать с этого", - сказал, в частности, общественный деятель Армен Геворгян.

Нам предложат поселиться в подвалах, заброшенных селах, спортзалах

Беженец из Степанакерта Сергей Гараян выразил недоверие властям Армении. По его мнению, если социальное жилье предназначено для малочисленных и или одиноких людей, то это означает, что «урезав квартплаты, нам предложат поселиться в подвалах, заброшенных селах, спортзалах и прочих «социальных» жилищах, но будут официально отчитываться, что обеспечили жильем». «В итоге выяснится, что нас элементарно вытравливают из Еревана, а кого не устроит, то и выпроваживают из страны», - выразил мнение Гараян.

Для карабахских беженцев в Армении действует программа "40+10", по которой 40 тысяч драмов (около 103 долларов) выделяется каждому беженцу для аренды жилья и 10 тысяч (около 25,8 доллара) - для коммунальных выплат. С апреля 2025 года эта программа не будет распространяться на людей трудоспособного возраста, получить деньги по ней смогут лишь дети до 18 лет, люди с ограниченными возможностями и пенсионеры.

"Нам надо не ждать той или иной жилищной программы, а заняться защитой своих прав, вне зависимости от того, семья социально уязвимая или нет. Кроме того, с апреля нового года не будет социальной финансовой поддержки. Поэтому надо потребовать защиту наших прав, в противном случае, мы с апреля окажемся на улице", - заявил переселенец Эдуард Каграманян.

Карина Арутюнян сообщила, что живет одна, не имеет детей, но и до пенсионного возраста ей далеко. По жилищной программе приобрести жилье она не сможет, а зарплаты не хватает даже на аренду жилья в сельской местности.

«Для таких одиночек, как я, или для семей из двух человек социальное жилье было бы выходом из социально-бытовых трудностей. Очень надеюсь, что программа будет реализовываться быстрыми темпами, а предлагаемое жилье будет пригодно для достойного проживания», - сказала беженка из Степанакерта.

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Автор: Алвард Григорян

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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