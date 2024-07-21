Карабахские беженцы надеются на заселение в социальное жилье

21 июля 2024, 01:40

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Предоставленные карабахским беженцам помещения для бесплатного проживания можно будет в будущем переоформить как социальное жилье, отметили местные власти в Армении. Проживающие в здании бывшей больницы в Гюмри беженцы тоже надеются, что предоставленные им комнаты будут переоформлены, так как обещанных компенсаций им не хватит на покупку жилья.

Как писал "Кавказский узел", беженцы из Нагорного Карабаха, которым было предоставлено временное бесплатное жилье, не смогут воспользоваться программой финансовой поддержки, выделяемый правительством Армении. Чтобы стать бенефициаром программы "40+10", семье беженца необходимо арендовать частное жилье. Около 30 семей беженцев были размещены в пустующем здании детсада в Масисе. Весной власти уведомили их, что они должны найти другое жилье. Более 10 семей остались жить в бывшем детском садике, не имея возможности арендовать жилье.

Более 71 тысячи насильственно перемещенных из Нагорного Карабаха зарегистрированы в областях, остальные проживают в столице. Из них бесплатным жильем обеспечены до 350 беженцев, в областях Армении они бесплатно живут в общежитиях, пансионатах или зданиях, предоставленных органами местного самоуправления. В Арагацоти проживает 19 беженцев, в Арарате – 97, в Армавире – 27, в Лори – 29, в Котайке – 13, в Шираке – 107, в Сюнике – 38, в Тавуше – 19, сообщила 20 июля пресс-служба правительства Армении.

«В текущем году предполагается, что, предварительно, социального жилье будет предоставлено более 1 000 насильственно перемещенным жителям Нагорного Карабаха, <...> есть список из более чем 70 недействующих зданий в разных населенных пунктах Армении, изначально разного назначения, которые запланировано переоборудовать под социальное жилье для нетрудоспособных граждан, которые не смогут взять льготную ипотеку для строительства или покупки жилья», - говорится в сообщении пресс-службы.

В Шираке проживают более 3660 беженцев из Нагорного Карабаха или более 675 семей. Из них в центре области, в городе Гюмри, проживают до 2550 человек, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" заместитель главы администрации Ширакской области Анна Мартикян.

«23 семьи или более 50 человек получили бесплатное место для проживания. В Гюмри это бывшее здание больницы. Было отремонтировано, обеспечено самым необходимым и представлено насильственно перемещенным. Никаких сроков на время их проживания не установлено. Они останутся там до тех пока, пока не будут в состоянии решить свои жилищные проблемы. Мы не исключаем, что они будут там проживать долго, как социальное проживание. Естественно, кто проживает бесплатно, не является бенефициаром госпрограммы «40+10 тысяч драмов за жилье и коммунальные» каждому беженцу», - сказала Мартикян.

Она добавила, что администрации области постоянно организовывает встречи с беженцами, объясняет им условия государственной жилищной программы. Люди в основном заняты подготовкой документов для получения гражданства.

В общину Ташир Лорийской области Армении входит более десяти сельских населенных пунктов. По данным администрации Ташира, в общине проживает 302 семьи из Нагорного Карабаха или 1174 человека. «При поддержке благотворительного фонда «Ташир» аренда жилья в нашей общине для беженцев доступна. Кроме того, 11 семьям предоставлено жилье в отремонтированном здании бывшей гостиницы в городе Ташир. Проживание бесплатное. Естественно, они не получают финансовую поддержку от государства по программе «40+10» за аренду и коммунальные. К сожалению, в общине проблемы с трудоустройством. Если женщины могут устроиться работать в образовательных учреждениях или в сфере услуг, то для мужчин работу найти проблематично. Но помощь в виде продуктов периодически получают все семьи беженцев», - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" начальник отдела по социальным вопросам мэрии Ташира Ася Арутюнян.

По ее словам, «возможно, что комнаты, которые были предоставлены беженцам в здании бывшей гостиницы, будут переименованы в социальное жилье, так как там на сегодня уже проживают социально необеспеченные семьи, пенсионеры или люди с ограниченными возможностями».

Тамара Тадевосова с двумя детьми и больной матерью после исхода из Нагорного Карабаха оказалась в городе Ташир. По ее словам, знакомые посоветовали приехать сюда, так как здесь предоставляли бесплатное жилье. Женщина рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что во второй раз стала беженкой.

У нас есть серьезные проблемы, решение которых требует денег.

«Я была еще ребенком, когда с матерью депортировали из города Мингечаур в Азербайджане в 1988 году. Отец к тому времени уже умер. Мы с матерью еле смогли создать хозяйство в Степанакерте. Когда началась война в Нагорном Карабахе, я была в разводе, с двумя детьми. Но как-то приехали в Армению. Так как сбережений у нас не было, ничего из нажитого взять не смогли. Приехали в Ташир. Здесь нам дали жилье бесплатное. Но я не могу найти работу. Живем на пенсию моей матери и пособие на детей. Поддержку «40+10 тысяч драмов» со стороны государства не получаем. У нас есть серьезные проблемы, решение которых требует денег. Например, починить трубы в ванной комнате, купить бытовую технику. Мы находимся в крайне сложной ситуации», - рассказала женщина.

Она отметила, что о жилищной программе «серьезно не думала, так как еще есть крыша над головой».

Пенсионер Сергей Авагимов - из города Мартуни Нагорного Карабаха. Он одинок, его единственным средством для существования является пенсия. «После депортации из Арцаха (Нагорного Карабаха), мне, как одинокому пенсионеру, предложили поселиться в бывшей гостинице города Ташир на бесплатной основе. Я согласился, потому что сам бы не мог снять жилье. Комнату нам предоставили без мебели и техники. У меня нет телевизора и холодильника, но я научился обходиться без них», - рассказал мужчина корреспонденту "Кавказского узла".

Он согласен остаться жить в Ташире, если ему предоставят эту комнату как социальное жилье. «Я одинок, в любом случае купить жилье по госпрограмме для меня невозможно. По программе мне полагается всего три миллиона драмов (7725 доллара), на эти деньги купить жилье невозможно», - отметил Авагимов.

Анаит Баюнц с дочерью-инвалидом и мужем проживают в здании бывшей больницы города Гюмри. До апрельской войны 2016 года они проживали в приграничном селе Талиш Мартакертского района Нагорного Карабаха. После эвакуации семья проживала в селе Кичан того же района вплоть до депортации Нагорного Карабаха в сентябре 2023 года. В Гюмри семья приехала после несколько месяцев скитаний по Армении. По словам Анаит, финансовые трудности были из-за того, что не получали пенсии.

«Лишь после шести месяцев, когда прошли регистрацию, стало немного легче жить. В Гюмри нам предложили существенную помощь – выделили комнату, лекарства для дочери стали выдавать бесплатно. Трудно с трудоустройством, но мы экономим на всем, чем можно. Вот нужны матрасы, но решили купить электропечь, чтобы печь хлеб, а не покупать», - рассказала женщина корреспонденту "Кавказского узла".

В отдаленные, пограничные общины мы не можем поехать жить, так как работа и врачи дочери находятся в центре

Она отметила, что «в одной маленькой, хотя здесь чисто, тепло, очень тесно, конечно, хотелось бы свое жилье, чтобы условия были бы необщие». «По новой программе мы входим в первый этап. Но нас три человека в семье. А цены на жилье выше, чем та сумма, что мы получим. В отдаленные, пограничные общины мы не можем поехать жить, так как работа и врачи дочери находятся в центре», - отметила Анаит Баюнц.

Карина Агаджанян из Степанакерта оказалась в Гюмри после депортации. У женщины сын-инвалид, ему необходимо постоянный уход, потому женщина не может работать. Живут на пенсию сына. Лекарства получают из поликлиники. Уже несколько месяцев живут в здании бывшей больницы, в одной комнате. Агаджанян также не уверена, что может воспользоваться жилищной программой. «Нас два человека. Нам дадут по три миллиона. Это лишь 10-20% процентов от стоимости нормального жилья в городе. В отдаленные села мы поехать не можем, так как нам часто необходимо проходить серьезный медосмотр. Еще в городе я нахожу подработку – подметать, убрать, что-то кому-то связать за деньги. Разве все это может быть в селах?» - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, Нагорно-Карабахская республика прекратила существование 1 января. К 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха. Социальными вопросами беженцев занимается правительство Армении.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.