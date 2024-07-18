Карабахские беженцы столкнулись с угрозой выселения из детсада в Масисе

18 июля 2024, 01:27

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Более десяти семей вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха остались жить в аварийном здании детского сада в Масисе, не имея возможности арендовать жилье. Администрация общины заверила, что обеспечит их другим жильем, но сами беженцы усомнились, что чиновники могут помочь.

Как писал "Кавказский узел", беженцы из Нагорного Карабаха, которым было предоставлено временное бесплатное жилье, не смогут воспользоваться программой финансовой поддержки, выделяемый правительством Армении. Чтобы стать бенефициаром программы "40+10", семье беженца необходимо арендовать частное жилье. Около 30 семей беженцев были размещены в пустующем здании детсада в Масисе. Весной власти уведомили их, что они должны найти другое жилье.

Община планировала начать ремонт аварийного детского сада №4 в Масисе до конца мая, однако не все беженцы, размещенные в нем на временное проживание, смогли снять жилье. Вынужденные переселенцы живут в здании с момента приезда в Масис осенью 2023 года, - здание, которое на тот момент пустовало, привели в порядок, обеспечили минимально необходимой бытовой техникой и мебелью, рассказали корреспонденту “Кавказского узла” в пресс-службе мэрии.

Местные власти рассчитывают, что ремонт детского сада удастся начать в ближайшее время. «Община нуждается в этом учреждении, потому люди должны выехать оттуда в любом случае», - пояснил представитель мэрии.

Первый заместитель главы общины Масис Норайр Акопян заверил, что никто не останется без крыши над головой. «Все вынужденные переселенцы проживающие в здании детского сада №4 будут размещены по пансионатам или поможем им арендовать жилье. Точная дата начала ремонта еще не определена. Дело в том, что те семьи, которые еще живут в садике, требуют жилье на постоянной основе, или же в центре Масиса. У нас есть жилье, к примеру, в общинных населенных пунктах в 2- 4 километрах от города Масис, но они не желают туда переезжать. В любом случае, администрация общины занимается этим вопросом», - сказал Акопян.

Вынужденная переселенка Белла Каграманян - одна из тех, кто остается жить в здании детского сада. «Многие семьи уже покинули здание, арендовав жилье в сельских общинах Масиса или переселившись к родственникам. Нас осталось 12 семей. Большинство одинокие люди, вдовы с детьми, инвалиды. Лишь моя семья многодетная - трое несовершеннолетних детей», - рассказала она корреспонденту “Кавказского узла”.

Женщина не может устроиться на работу, так как необходим присмотр за детьми, один из которых болен и требует постоянного присмотра. Она сообщила, что ее муж недавно лишился подработки из-за сокращения и пока не может найти другую работу из-за отсутствия вакансий.

«Так как мы проживаем в общинном здании, мы не можем воспользоваться программой «40+10 тысяч драмов» - государственная финансовая поддержка на аренду и коммунальные платежи каждому члену семьи. Чтобы стать бенефициаром этой программы, необходимо арендовать жилье, а уже потом подать заявку. Это займет месяцы, тогда как владельцы квартир требуют оплату сразу, плюс депозит и проценты посредникам. Это получается почти полторы тысяч долларов, мне неоткуда взять такие деньги. Дешевые дома можно найти только в отдаленных деревнях, да и то без удобств. Я не могу ухаживать за тремя детьми в доме без элементарных удобств. У моего среднего ребенка проблемы с почками, поэтому нам приходится жить там, где есть медицинские центры, которые доступны круглосуточно, садик и школы», - пояснила Каграманян.

Женщина переживает, что «к 1 сентября, если проблемы не решатся, не на что будет собрать детей в школу». За несколько месяцев она не смогла отвести детей на прием к психологу. «Из-за сильных переживаний по поводу социально-бытовых проблем я сама заболела и попала в больницу», - сказала она.

Программы по психологической помощи вынужденным переселенцам продолжает общественная организация «Женский центр Шуши», однако не все нуждающиеся в психологической помощи смогли ею воспользоваться, рассказала руководитель организации Гаяне Арустамян. По ее словам, большинство беженцев все еще заняты решением социально-бытовых проблем и поэтому не могут посещать психолога. «Однако у нас есть много положительных отзывов от тех, кто приняли нашу помощь, участвовали в групповых или индивидуальных встречах с психологом», - сказала она корреспонденту “Кавказского узла”.

Семья Лены Аванесян переселилась из здания детского сада в село Ранчпар месяц назад, сняв полуразрушенный дом и минимально обустроив его для жилья. Лишь после переезда они подали заявку на финансовую помощь и стали бенефициарами программы «40+10».

Пенсионерка Ленора Исраелян покинула здание детского сада лишь на днях. Она решила временно переехать к знакомым и искать новое жилье.

«Каждый день нам говорили: “Выезжайте, ищите другое жилье”. Некоторые доброжелатели намекали, что нас могут насильно выгнать оттуда, я поверила. Многие не верили таким словам и продолжают жить там, но я решила уехать к знакомым. Они мне помогут найти маленькое жилье с недорогой арендой. Я надеюсь, что это получится, и я смогу прожить на пенсию и помощь по программе «40+10»», - сказала женщина.

Она призналась, что сомневается в помощи местных властей, хотя «мэрия обещала помочь». «Не будут же они уговаривать владельцев квартир не брать арендную плату до тех пор, пока мы начнем получать 40+10 тысяч драмов. Я не верю, что владельцы квартир уступят, поэтому выехала из здания», - добавила Исраелян.

Вынужденный переселенец Армен Агаджанян пока не смог найти подходящее жилье с посильной арендной платой, чтобы получить финансовую поддержку по госпрограмме «40+10».

«Мы, моя семья, хотим остаться в городе из-за работы, но с другой стороны, в селах аренда дешевле. Для нас это какой-то замкнутый круг: владельцы квартир не желают ждать пока мы начнем получать 40+10 тысяч драмов. Арендная плата им нужна сразу, никто не вправе их осуждать за это. Но я ежедневно просматриваю объявления, в надежде что-то найти подходящее для своей малочисленной семьи», - рассказал он корреспонденту “Кавказского узла”.

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