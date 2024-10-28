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13:22, 28 октября 2024

Задержан подозреваемый во вбросе бюллетеней в Марнеули

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики задержали подозреваемого во вбросе бюллетеней, после которого результаты голосования на избирательном участке в Марнеули были аннулированы.

Как писал "Кавказский узел", 26 октября результаты голосования на избирательном участке № 69 в округе Марнеули были аннулированы после того, как там зафиксирован массовый вброс бюллетеней. Полиция начала расследование по статье о фальсификации выборов.

26 октября прошло голосование на выборах в парламент Грузии. В окружные избирательные комиссии поступило 337 жалоб на нарушения в ходе выборов. В результате нападений пострадало не менее 25 журналистов, освещавших ход голосования, нападениям подверглись также представители оппозиции и наблюдатели. Неправительственные организации потребовали расследовать эти инциденты на избирательных участках.

Мужчина, вбросивший бюллетени в урну на избирательном участке № 69 в Марнеули, задержан, сообщил председатель парламента Шалва Папуашвили.

"Этот человек задержан, дело расследуется", - приводит сегодня его слова "ИнтерпрессНьюс".

Напомним, оппозиционная "Коалиция за перемены", чьи представители прошли в парламент Грузии по итогам голосования на выборах, отказалась от депутатских мандатов, объявив выборы нелегитимными. Другие оппозиционные партии, преодолевшие пятипроцентный избирательный барьер на выборах, также отказались признавать их итоги. Президент Саломе Зурабишвили заявила, что выборы нелегитимны и не отражают волеизъявление народа

Выборы имели ряд особенностей и новшеств в связи с поправками в Избирательный кодекс, говорится в справке "Кавказского узла" "Парламентские выборы в Грузии". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Программы ведущих оппозиционных партий Грузии".

Материалы о парламентских выборах "Кавказский узел" публикует на странице "Выборы в Грузии-2024".

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Автор: "Кавказский узел"

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Парламент Грузии. Фото: https://www.interpressnews.ge https://ru.wikipedia.org/ Парламентские выборы в Грузии

Участники митинга держат плакат в поддержку евроинтеграции Грузии. Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge Программы ведущих оппозиционных партий Грузии

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