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20:49, 22 октября 2024

"Грузинская мечта" посулила избирателям экономическое чудо

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

При победе "Грузинской мечты" страна за четыре года значительно улучшит свои экономические показатели, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе.  Президент Грузии призвала избирателей не бояться угроз Иванишвили и прийти на выборы.

Как писал "Кавказский узел", внешние силы готовили Грузию к войне, и частью этого плана был бывший премьер-министр Георгий Гахария, заявил почетный председатель "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили. По словам Иванишвили, он очень зол на бывших соратников, которые покинули партию вместе с Гахарией, и намерен "наказать" их. Посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский призвал граждан страны прийти на участки и выбрать будущее страны. Это заявление стало использованием админресурса, счел премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе пообещал экономический рост в следующие четыре года, если партия останется у власти. Он заявил, что "Грузинская мечта" добилась значительных успехов с 2012 года. "В 2012 году – самая худшая ситуация, экономика составляла всего 28 миллиардов лари, бюджет страны – всего 8,5 миллиардов лари. Мы уже добились успеха и увеличили экономику с 28 миллиардов лари до 90 миллиардов лари и увеличили бюджет страны с 8,5 миллиардов лари до 28 миллиардов лари. Что касается обещания, то мы обещаем, что за четыре года экономика страны вырастет с 90 до 130 миллиардов лари. Бюджет страны увеличится с 28 миллиардов и превысит 40 миллиардов. Это наши обещания", - привела слова Кобахидзе телекомпания "Имеди".

Он также пообещал через четыре года снизить уровень безработицы менее, чем до 4%  "что лучше, чем в среднем по ЕС". "То же самое относится и к бедности. Уровень бедности, который в 2012 году составлял 30%, сейчас составляет 11,8% и через четыре года упадет ниже 4%, то есть еще примерно 300 тысяч наших сограждан преодолеют бедность. Если в 2012 году при прежнем правительстве за чертой бедности жили 1 миллион 120 тысяч человек, то сейчас эта цифра радикально сократилась до 440 тысяч, а через четыре года максимум снизится до 150 тысяч", - заявил он, комментируя интервью Бидзины Иванишвили.

В июле был приостановлен процесс вступления Грузии в Евросоюз, также власти ЕС заморозили 30 миллионов евро, выделенных на поддержку сил обороны Грузии. Приняв закон "О прозрачности иностранного влияния", власти Грузии "сделали шаг назад на пути к евроинтеграции", пояснил посол ЕС в Грузии Павел Герчинский. 8 октября представительство Евросоюза заявило, что Грузия не получит 121 миллион евро, которые были предназначены для финансирования правительственных проектов. Вступление в Евросоюз несовместимо с политикой правящей партии "Грузинская мечта", заявила европарламентарий Раса Юкнявичене.

По его мнению, у действующего президента Саломе Зурабишвили нет политического веса. "Технически мы заменим Саломе Зурабишвили примерно через месяц, а свое техническое будущее она сможет планировать с декабря. <...>У нее нет ни рейтинга, ни позиции, и через месяц она оставит свою должность путем импичмента", - процитировала телекомпания слова Кобахидзе.

Он также сообщил, что правящая партия пока не обсуждала кандидатуру нового президента.

"Мы сознательно не хотели делать пост президента частью парламентской избирательной кампании, у нас сознательно даже не было дискуссии на эту тему. Когда закончатся парламентские выборы, в команде будет обсуждение (по данному вопросу) и мы представим кандидата в президенты", – привело его слова "Грузия Online" 21 октября.

Президент Грузии призвала избирателей не реагировать на слова представителей правящей партии и высказывания Бидзины Иванишвили. "Не слушайте такие вещи - это в наших руках, эти выборы решатся мирно и мирно <...> Свободу нельзя бояться! Все должны идти на выборы, все должны знать, что их голосование будет тайным.  <...> Исход выборов  в наших руках и он будет решен мирным путем. Главное – это мобилизация, в нашей стране власть всегда меняется таким образом, если все население готово выйти и выразить свой голос и волю", – сказала Зурабишвили. Вместе с тем она отметила, что "попытка Иванишвили запугать людей, сторонников той или иной партии" не должны повлиять на свободный выбор людей. Вместе с тем, она высказалась о будущем Иванишвили. "Потом поймаем и не знаю что сделаем, он уже перешел на избирателей", - сказала Саломе Зурабишвили.

Назначенные на 26 октября парламентские выборы в Грузии пройдут на фоне острого противостояния правящей партии и оппозиции, парламента и президента, а также европейского и пророссийского путей развития страны. Кроме того, выборы будут иметь ряд особенностей и новшеств в связи с поправками в Избирательный кодекс, говорится в справке "Кавказского узла" "Парламентские выборы в Грузии". "Кавказский узел" публикует материалы о подготовке к выборам на странице "Выборы в Грузии-2024".

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Автор: "Кавказский узел"

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