Участники акции в Ереване потребовали от дипломатов работы над карабахской проблемой

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МИД Армении обязан поднимать вопрос статуса Нагорного Карабаха на международных площадках, заявили участники акции в Ереване. Карабахский вопрос не закрыт, против Азербайджана поданы иски в международные суды, важно не прекращать эту борьбу, считают опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Как писал "Кавказский узел", в начале сентября Международная ассоциация исследователей геноцида (IAGS) приняла резолюцию, в которой признала факты убийства и насилия в отношении гражданских жителей Нагорного Карабаха. 19 сентября действующий и бывший омбудсмены Нагорного Карабаха подали иск о преступлениях Азербайджана против населения Нагорного Карабаха прокурору Международного уголовного суда.

19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия в Карабахе. 20 сентября 2023 года была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении карабахской Армии обороны, а с 1 января 2024 года Нагорно-Карабахская республика прекратила свое существование в соответствии с указом ее последнего президента Самвела Шахраманяна. К 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

Общественные организации Нагорного Карабаха провели протестную акцию перед зданием МИД Армении с требованием поставить на повестку дня карабахский вопрос. Участники акции отметили, что Армения имеет достаточно прав и обязательств как на национальном, так и на международном уровне, согласно принятым документам, чтобы защитить коллективные и индивидуальные права карабахцев.

"Согласно документам СБСЕ/ОБСЕ, Армения имеет полное право принимать участие в вопросе определения статуса Арцаха (Нагорного Карабаха). Более того, согласно резолюции Совбеза ООН, Армения наделена определенными функциями по мирному урегулированию конфликта. Факт незаконной оккупации Азербайджаном территории Республики Арцах (Нагорный Карабах), этнической чистки и геноцидальных действий против коренного армянского народа вовсе не означает, что вопрос определения правового и политического статуса Арцаха (Нагорного Карабаха), восстановления и защиты прав его народа на международной мирной конференции закрыт", - говорится в письме организаций.

Позицию властей Армении относительно признания Нагорного Карабаха частью Азербайджана авторы письма считают "крайне предосудительной и деструктивной". "Формальный отказ властей Армении от международных обязательств, принятых в рамках ОБСЕ по вопросу определения статуса Нагорного Карабаха, совершенно не обоснован и крайне опасен. Более того, это способствует безосновательным амбициям бакинского режима в отношении Армении", - отмечается в письме.

Организации также призвали власти Армении последовательно добиваться реализаций решений Международного суда ООН и ЕСПЧ по вопросу Нагорного Карабаха на основании исков правительства Армении. По их словам, Армения имеет право, как сторона, принявшая депортированных армян из Нагорного Карабаха, в двустороннем, многостороннем формате обсуждать вопрос безопасного возвращения армян в Нагорный Карабах, обеспечения их прав и вопрос сохранения армянских культурных исторических ценностей.

Поданы иски против Азербайджана

Армения подала иски против Азербайджана как в Европейский суд по правам человека, так и в Международный суд ООН, отметил корреспонденту "Кавказского узла" юрист-международник Артак Зейналян.

Иски, по его словам, поданы в том числе в связи с апрельской войной 2016 года в Нагорном Карабахе. По искам 2016 года судебный процесс находится на стадии дебатов между двумя сторонами. "На этом этапе ожидаем оглашения вердиктов", - отметил Зейналян.

Против Азербайджана уже вынесено восемь решений

Также, по его словам, иски против Азербайджана поданы в связи с нарушениями прав человека по факту войны 2020 года и последующих событий. "Против Азербайджана уже вынесено восемь решений, по этим частям дело находится в исполнительном производстве под контролем Комитета министров. Ведется работа, чтобы Азербайджан принудительно выполнил эти решения судов", - отметил Зейналян.

Правительство Армении, в свою очередь, подало иск в Международный суд ООН в соответствии с Международной конвенцией о ликвидации всех форм расовой дискриминации. В рамках этого дела Азербайджан обвиняется в действиях против армян на протяжении десятилетий. А в сентябре 2023 года Армения подала иск в МС ООН по поводу предполагаемого нарушения этих Международных конвенций. Армения требовала воздержаться от карательных мер против действующих и бывших политических представителей и военнослужащих Нагорного Карабаха, Армения также требовала вывода азербайджанских военных и правоохранительных органов с гражданских объектов, захваченных после 19 сентября 2023 года, сохранения историко-культурных ценностей армянского народа.

В рамках иска в МС ООН вынесены решения о временных мерах касательно разблокировки Лачинского коридора, затем - обеспечения безопасного возвращения армян в Нагорный Карабах и сохранения их собственности, имущества и культурных ценностей.

Азербайджан пытается ликвидировать Минскую группу ОБСЕ

Азербайджан, по словам участницы прошедшей акции, руководителя ОО "Возвращение в Дизак" Маргариты Карамян, не перестает прилагать усилия для ликвидации Минской группы ОБСЕ - единственной международной структуры, которая имеет легитимный мандат на решение карабахского конфликта. "Азербайджан в этих целях нагло требует у Армении совместно обратиться в ОБСЕ для роспуска Минской группы", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Власти Армении, по ее словам, не должны поддаваться этим требованиям Баку, ибо это прямая угроза для защиты комплексных прав карабахцев, а также потеря международно признанного механизма отстаивания интересов государственности Армении. "В парламентах Швейцарии, Нидерландов, Люксембурга, Великобритании, Франции и США ведутся обсуждения по Арцаху (Нагорному Карабаху) и принимаются резолюции, нацеленные на возвращение арцахского вопроса в глобальную повестку и ее разрешение в рамках выстраивания нового миропорядка, а МИД Армении никак не реагирует на эти резолюции", - отметила Карамян.

Организаторы акции отмечают, что 2 сентября 2024 года 50 общественных организаций обратились к действующему председателю ОБСЕ Яну Боргу, аналогичное письмо передают МИД Армении, как члену ОБСЕ. Поскольку в Армении нет представителя ОБСЕ, данное письмо было отправлено в посольства стран-участниц ОБСЕ.

Карабахский вопрос не может быть решен военным путем

Международное сообщество не закрыло вопрос Нагорного Карабаха, сказал корреспонденту "Кавказского узла" участник акции Артур Осипян. По его словам, международное сообщество неоднократно в своих резолюциях, заявлениях отмечало, что есть вопрос Нагорного Карабаха, и это вопрос, включая вопрос статуса, должен быть решен в рамках Минской группы ОБСЕ, которой должен быть дан рестарт.

"Арцахский вопрос не может быть решен военным путем. Военный путь решения не принимаем мы, армяне, не принимает международное сообщество. Если итоги первой арцахской войны в 1994-м не были приняты, не могут быть приняты итоги последней войны", - отметил Осипян.

Он отметил проблему сопредседательства МГ ОБСЕ по Нагорному Карабаху. "Могут сказать, что из-за напряженных отношений России с Западом. Но факт в том, что в вопросе Украины та же Россия ведет переговоры с США. И если Россия по Арцаху (Нагорному Карабаху) не намерена вести переговоры с Западом, то в ОБСЕ должны быть заморожены полномочия России, Белоруссии, Азербайджана и Турции, как полномочия стран, которые нарушили заключительный акт Хельсинкского соглашения", - отметил Осипян.

После этого ОБСЕ может созвать конференцию, где будет решен вопрос статуса Нагорного Карабаха.

Обращение к ОБСЕ и странам-участникам организации Осипян считает очень важным, поскольку таким образом карабахцы выдвигают свои требования по реализации своих прав, и эти требования должны лежать на столе того же международного сообщества, чтобы заявления и решения принимались с учетом их. "Закрытие арцахского вопроса угрожает безопасности самой Армении. И власти РА эту истину должны принять, понять, что должны бороться за Арцах (Нагорный Карабах), чтобы обеспечить свою безопасность", - отметил Осипян, добавив, что, если власти Армении не предпринимают никаких действий, этим должны заниматься общественные организации, объединившись вокруг самой идеи.

Каждый из нас должен действовать

Руководитель ОО "Во имя Гадрута" Левон Айриян призвал армянский народ выйти из "логики безнадежности" и встать на путь борьбы. "Да, много писем мы отправляли в разные организации, посольства местные структуры. Где-то получали ответ, где-то - нет. Но это не означает, что мы должны сидеть сложа руки. Каждый из нас должен действовать", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Он призвал власти Армении "учесть одну истину": если забрать у Армении вопрос Арцаха, страна развалится. "И наши враги об этом прекрасно знают", - считает Айриян.

Все принципы Минской группы, начиная с войны 2020 года до насильственной депортации армян из Нагорного Карабаха, нарушены, заявила корреспонденту "Кавказского узла" координатор Съезда беженцев из Азербайджанской ССР Мариам Авагян.

И эти принципы, по ее словам, должны быть возрождены. "Арцахский вопрос - часть Армянского вопроса. Это продолжение вопроса геноцида армян", - отметила она.

Авагян подчеркнула значимость и важность МГ ОБСЕ, которая была создана именно в связи с карабахским конфликтом. Это, как она отметила, правовой орган, где должен быть решен карабахский вопрос.

При этом Авагян подчеркнула, что в принципы МГ ОБСЕ следует включить важный принцип, согласно которому "жертва не может жить под властью страны, которая ее уничтожает".

Письмо, под которым подписалась 61 общественная организация, организаторы акции передали представителю МИД, который вышел к ним навстречу. Они призвали главу МИД Армении организовать встречу с ними для обсуждения насущных вопросов.

"Кавказский узел" также писал, что бывшие руководители непризнанной Нагорно-Карабахской Республики фактически не контролируют ситуацию в Нагорном Карабахе с осени 2023 года. После массового выезда жителей Нагорного Карабаха в Армению госслужащие были уволены, однако высшие руководители продолжили работу в Ереване. 2 сентября последний президент Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян назвал собственный указ о роспуске республики недействительным, заявив, что вынужденно подписал документ ради безопасного передвижения жителей.

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