Минюст Грузии нашел признаки нарушения Избирательного кодекса в словах Зурабишвили

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Слова Саломе Зурабишвили о создании избирательного штаба в администрации президента Грузии содержат признаки нарушения избирательного законодательства, заявил Минюст Грузии и вызвал представителя Зурабишвили на заседание межведомственной комиссии.

Как писал "Кавказский узел", 7 октября стало известно, что правящая партия "Грузинская мечта" начала процедуру импичмента президента Грузии Саломе Зурабишвили, обвинив ее в зарубежных поездках без согласования с правительством. Правящая партия Грузии намерена обратиться в Конституционный суд по вопросу импичмента Саломе Зурабишвили за несколько дней до выборов, заявил премьер-министр страны. Президент играет важную роль в формировании коалиционного правительства, которое поможет Грузии вернуться на европейский путь, выразила уверенность лидер "Единого национального движения".

1 сентября 2023 года правящая партия Грузии "Грузинская мечта" начала процедуру импичмента президента страны Саломе Зурабишвили. Партия обвинила Зурабишвили в нарушении Конституции, так как президент 31 августа 2023 года провела встречи с европейскими лидерами без согласия правительства Грузии. Оппозиционные депутаты бойкотировали обсуждение импичмента в парламенте, чтобы правящая партия не смогла набрать необходимых 100 голосов. В итоге 18 октября 2023 года импичмент был провален, так как за него проголосовали лишь 86 депутатов.

Представителя президента Грузии вызывают в Минюст для разъяснений в связи с заявлением Саломе Зурабишвили о том, что 26 октября, в день решающих выборов, будет организована специальная координационная площадка (избирательный штаб) в резиденции президента. Министр юстиции заявил, что слова президента могут содержать признаки нарушения Избирательного Кодекса, сообщило сегодня издание Sova.News.

"Мы направили президенту Грузии информацию касательно ее заявления, которое может содержать признаки нарушения избирательного законодательства, и в связи с этим попросили прийти представителя администрации, однако сегодня представитель администрации президента Грузии не присутствовал на заседании комиссии, что очень прискорбно. Однако с их стороны было сделано письменное объяснение, которое не удовлетворило комиссию, и мы договорились, что еще раз направим письмо в администрацию президента Грузии и призовем представителя администрации президента явиться на очередное заседание комиссии и сделать заявление по поводу слов президента, где она отмечает, что «в день выборов они вместе должны праздновать победу в администрации президента"", - привело слова министра юстиции агентство "Интерпрессньюс".

Напомним, ранее Зурабишвили предложила проевропейским политическим партиям присоединиться к Грузинской хартии, которая является планом действий к парламентским выборам с целью евроинтеграции страны. К началу июня под хартией подписалось большинство активных оппозиционных сил. 23 сентября хартию подписал бывший премьер-министр и лидер партии "За Грузию" Георгий Гахария.

Грузинская хартия содержит обязательство после выборов провести демократические реформы и отменить ряд принятых "Грузинской мечтой" законов, в том числе закон об иноагентах.

Правящая партия Грузии "Грузинская мечта, утратив поддержку части избирателей, прибегает к популистским лозунгам, а оппозиция пока не противопоставила ей четких программных планов, указали опрошенные "Кавказским узлом" политологи. Очередные парламентские выборы в Грузии, которые пройдут 26 октября, будут иметь ряд особенностей и новшеств в связи с поправками в Избирательный кодекс, говорится в справке "Кавказского узла" "Парламентские выборы в Грузии". "Кавказский узел" публикует материалы о подготовке к выборам на странице "Выборы в Грузии-2024".

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