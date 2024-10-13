Сотрудники прокуратуры Ингушетии сообщили об указании сбрить бороды

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Руководство прокуратуры Ингушетии под угрозой увольнения потребовало от работников сбрить бороды, и подавляющее их количество выполнило это указание, рассказали сотрудники ведомства.

Как информировал "Кавказский узел", 16 июня арестанты захватили в ростовском СИЗО-1 в заложники нескольких сотрудников изолятора. Они назвались членами "Исламского государства"*. Силовики убили захватчиков и освободили заложников.

По словам одного из сотрудников прокуратуры Ингушетии, руководство ведомства дало поручение руководству отдела кадров, чтобы все сотрудники прокуратуры республики сбрили бороды или будут уволены.

"Естественно, все мои коллеги были недовольны и это недовольство вполне понятно. Сам я побрился", – сказал сотрудник прокуратуры Ингушетии корреспонденту "Кавказского узла" на условиях анонимности.

Указание сбрить бороды всем сотрудникам ведомства было дано после захвата заложников в ростовском СИЗО, отметил он.

Требования к внешнему виду сотрудников прокуратуры Ингушетии были ужесточены после захвата ростовского СИЗО, продолжил сотрудник ведомства. "Тогда в публичном пространстве многие возмущались не условиями содержания, а большими бородами и прическами захватчиков. Возмущает то, что прокуратура – это ведомство, которое должно надзирать за соблюдением законодательства, а наш руководитель требует, в нарушение законов, побриться. И у прокурорского работника меньше прав, чем у заключенного, который в учреждениях ФСИН имеет право иметь бороду 6 миллиметров", – сказал источник.

Он уточнил, что подавляющее большинство его коллег сбрили бороды.

Требование руководства прокуратуры Ингушетии, чтобы все сотрудники ведомства сбрили бороды, было озвучено без ультиматумов, отметил другой сотрудник ведомства. "В аппарате определенные требования к внешнему виду есть, в том числе и это. Мне тоже пару раз замечания делал [руководитель], но не более", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла" на условиях анонимности.

27 августа "Кавказский узел" направил в прокуратуру Ингушетии официальный запрос относительно информации об указании руководства этого ведомства, чтобы сотрудники сбрили бороды. Однако до настоящего момента ответа на запрос не получено.

Напомним, ранее вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил разрешить образовательным учреждениям запрещать ношение религиозной одежды. Депутаты Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев и Сергей Обухов также подготовили законопроект, который предполагает введение штрафов за ношение в общественных местах скрывающей лицо одежды. 16 сентября Кабмин отклонил законопроект Даванкова.

Активисты и политики из республик Северного Кавказ подвергли критике предложения запретить ношение религиозной одежды. Так, глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что те, кто выступает против ношения хиджаба – враги ислама. Он пообещал расстрелять любого, кто скажет его дочери снять хиджаб.

Кто выступил против хиджабов и никабов, почему это не понравилось окружению Кадырова, как в стране ранее предпринимались попытки введения запрета на ношение религиозной одежды в школах и вузах – читайте в справке “Кавказского узла” "Главное о новой попытке запретить хиджабы в России".

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